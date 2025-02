Una famosa odontóloga revela cuáles son las mejores pastas de dientes de Mercadona

Los expertos en salud bucodental insisten en la importancia que tiene escoger una buena pasta de dientes a la hora de favorecer la salud dental de las personas. Además de cepillarse los dientes al menos tres veces al día, es fundamental escoger un dentífrico adecuado. Los dentistas suelen ayudar a sus pacientes a conocer qué tipo de pasta de dientes deben utilizar, ya que cada persona puede tener unas necesidades diferentes. El hecho de escoger el dentífrico adecuado puede ayudar a evitar la producción de sarro, o incluso el sangrado de los dientes y las encías, además de aportar numerosos beneficios a la salud bucodental de las personas.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aseguran que uno de los aspectos más importantes con el que deben cumplir todas las pastas de dientes es con el de “conseguir una limpieza efectiva, dejando una agradable sensación en la boca y ayudando a prevenir la aparición de caries”. Además de cumplir con estas prestaciones básicas, las necesidades de los clientes pueden ser muy diversas, por lo que los supermercados suelen ofertar una gran variedad de pastas de dientes en sus establecimientos.

Cinco errores que cometemos al lavarnos los dientes larazon

Muchos de estos dentífricos contienen una serie de ingredientes artificiales y conservantes, que con el tiempo pueden llegar a ser muy perjudiciales para la salud bucodental de aquellas personas que los utilizan de forma habitual. Para ayudar a sus seguidores a mantener una buena salud dental a la hora de cepillar sus dientes, la dentista Montse Ochoa ha decidido compartir con ellos cuál es su opinión sobre las pastas de dientes que actualmente vende Mercadona.

Estas son las dos mejores pastas de dientes de Mercadona según una odontóloga

Esta famosa dentista ha publicado recientemente un vídeo en su cuenta de TikTok, en el que revela cuáles son según su opinión las dos mejores pastas de dientes que puedes comprar en la actualidad en Mercadona. Son muchas las personas que acuden a diario a comprar en la que sin duda es una de las cadenas de supermercado preferidas por los españoles, por lo que no puedes perderte el siguiente consejo si quieres mantener una buena salud dental con el paso del tiempo. Montse Ochoa afirma en el siguiente vídeo que “esto no lo digo yo, lo dicen estudios científicos”, y revela cuáles son las dos mejores pastas de dientes de esta famosa cadena de supermercados.

Las dos mejores pastas de dientes de la famosa cadena valenciana de supermercados según esta odontóloga son precisamente aquellas de marca blanca. Deliplus es la encargada de fabricar los productos de cosmética e higiene de marca blanca para Mercadona, y son dos de sus pastas de dientes la que más beneficios aportan a la salud dental de sus consumidores. Montse Ochoa afirma que la pasta de dientes Anticaries y la Fresh Gel de Deliplus son las dos mejores opciones si decides comprar el dentífrico en Mercadona.

¿Por qué estas son las dos mejores pastas de dientes que vende Mercadona?

La citada odontóloga también explica por qué la Anticaries y la Fresh Gel de Deliplus son las dos mejores pastas de dientes que puedes encontrar en los establecimientos que Mercadona tiene repartidos por toda España. Ochoa revela que el motivo es que no contienen sodio lauril sulfato (SLS) entre sus ingredientes, y destaca que se trata de “una sustancia que es mejor que no entre en contacto con tu piel o boca de forma continuada”. Además de no contener este SLS entre sus ingredientes, esta famosa dentista destaca que ambos dentífricos “son muy económicos”, ya que puedes comprarlos en Mercadona por algo más de dos euros. El uso continuado de productos que contengan esta sustancia, puede terminar siendo perjudicial con el paso del tiempo, por lo que “si quieres cuidar tu salud, cuida lo que entra por tu boca y pones sobre tu piel”, concluye la dentista.

Pasta de dientes La Razón

Son muchos los dentífricos que contienen este SLS, que se define como “un compuesto químico que funciona como agente espumante en muchos productos de limpieza para el cuidado personal y del hogar”. Este agente espumante suele emplearse habitualmente a la hora de fabricar diferentes jabones corporales, geles y champús, limpiadores faciales o pastas de dientes. A pesar de que puede ser muy útil a la hora de eliminar pequeñas partículas de alimentos de los dientes, esta odontóloga subraya que “es un desengrasante que puede dañar la capa de lecitinas de las células y alterar el equilibrio de la microflora oral; y puede llegar a provocar irritación tanto en la piel como en la mucosa”.