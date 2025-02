Una doctora da las claves sobre cómo cepillarse los dientes correctamente: el orden no es el que esperas

Es posible que durante todos estos años, el problema de la acumulación de placa bacteriana en el interior de la bocay, consecuentemente, de la aparición de sarro sea un mal concepto del cepillado de los dientes. Esto, entre otras muchas cosas, puede llegar a ser fruto de nuestra memoria. Por norma general, durante los actos que repetimos a diario, seguimos mecanismos de actuación en los que no nos paramos a pensar realmente lo que hacemos. En este sentido, el hecho de lavarnos los dientes se ve directamente afectado.

De esta manera, aunque llevemos toda una vida cepillándonos los dientes de la misma manera, quizás sea necesario hacer una parada en seco y, al menos, escuchar la opinión de los expertos. Para aquellos que frecuentan de manera habitual distintas clínicas dentales es probable que se hayan topado de frente con la contradicción al percibir distintos puntos de vista de profesionales homologados. Y es que en muchas ocasiones, los juicios de cada maestro se replican los unos con los otros. Sin embargo, con las pautas que hoy nos proporciona nuestra protagonista, el sentido de la ciencia está bien presente.

Algunos procedimientos llevan años de estudio, pero, aunque en un principio estas pautas puedan parecer algo difusas, por nuestras concepciones previas, en el fondo encuentran su significado. Es así como la doctora Michaela Gibbs, docente asociada de asuntos clínicos y práctica profesional en la Facultad de Medicinal Dental de Colorado, durante su comparecencia en la CNN explicó las pautas a seguir en este caso para preservar la salud de nuestra boca. El objetivo primero de su sistema es controlar al máximo el número de bacterias que residen en los dientes.

Lávate los dientes siguiendo estos pasos, según los expertos

A diferencia de lo que podemos pensar, la calve de todo el procedimiento se encuentra en su orden. En primera instancia. Gibbs informa de la importancia de comenzar con el hilo dental, el objeto de esta técnica es eliminar los posibles residuos que hayan quedado en los dientes durante la ingesta realizada. Obviar este paso puede ocasionar el almacenamiento de sedimento, sobre todo, en los caso de mal posición de los dientes pues la placa se acumula con mayor facilidad en los huecos. Por lo que, es importante hacerlo cada vez que se procedan a limpiar.

Tal vez en España sea más habitual llevar a cabo esta acción una vez se haya terminado el cepillado, pero para una mayor eficacia conviene hacerlo con anterioridad. En el cepillado hay que hacer especial hincapié en aquellas zonas poco visibles, donde la acumulación de restos es frecuente, dedicándole el tiempo necesario. Los expertos siempre recomiendan un cepillo eléctrico en sustitución de uno convencional. En caso de no contar con este utensilio, el lavado debe ser concéntrico y en redondo en la superficie de cada diente para abarcar lo máximo posible.

El enjuagado: un paso algo descuidado

Algo que no tenemos en cuenta durante el proceso es el uso de las pasta de dientes. Los profesionales aseguran que el hecho de enjuagarse la pasta de dientes con agua una vez que se haya terminado el cepillado es incorrecto, pues esta sustancia no hace su efecto. Lo ideal es expulsar el sobrante y dejar algunos residuos que permanezcan en los dientes, por al menos treinta minutos, para notar los beneficios del flúor. Asimismo, beber agua de forma frecuente también contribuye a la limpieza de los dientes, ya que, las bacterias no tienen tiempo de asentarse en los vacíos de la boca.