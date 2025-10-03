Un famoso tiktoker escalador muere tras caer desde una montaña mientras estaba en directo

Balin Miller, un joven escalador de 23 años de Alaska, falleció el miércoles mientras ascendía El Capitan en el Parque Nacional de Yosemite, en California, EE UU, según confirmó su familia tras recibir una llamada de los guardas del parque en el primer día del cierre federal, que dejó las instalaciones con operaciones limitadas y centros de visitantes cerrados.

Miller realizaba una emisión en directo por TikTok durante los días previos al accidente, practicando escalada en solitario de primero con cuerda (escalar una ruta de escalada en roca sin un asegurador, utilizando un sistema de autoprotección con la cuerda, por debajo del escalador) en la vía conocida como Sea of Dreams. Testimonios recogidos por sus seguidores indican que alcanzó la cima, pero al intentar recuperar unas mochilas atascadas en una roca, descendió más allá del extremo de su línea de aseguramiento y cayó desde aproximadamente 730 metros de altura, todo captado en su transmisión.

La madre de Miller, Jeanine Girard-Moorman, expresó su profundo dolor en Facebook: “Mi corazón está hecho trizas. No sé cómo voy a superar esto… Lo amaba tanto. No estaba listo para morir, pero falleció haciendo lo que más amaba”. Este trágico suceso representa la tercera muerte registrada en Yosemite este verano. El Servicio de Parques Nacionales informó que sus guardas y el personal de emergencia respondieron de inmediato, y que la investigación oficial permanece abierta para esclarecer las causas exactas del incidente.

El Capitan, elevándose más de 3.000 pies sobre el valle, es considerado uno de los desafíos más exigentes del montañismo mundial, requiriendo años de preparación técnica. Miller ya había probado su destreza en hielo en Alaska, Montana y Canadá, ganándose el apodo de “chico de la tienda naranja” entre sus seguidores de redes sociales, quienes inundaron las plataformas de mensajes de condolencia y homenaje tras conocer la noticia.