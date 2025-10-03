Condenan a cadena perpetua a un hombre que aplastó el cráneo de su hijo prematuro

Daniel Gunter, de 27 años, ha recibido una sentencia de cadena perpetua revisable con un mínimo de 20 años tras ser hallado culpable de asesinar a su hijo recién nacido, Brendon Staddon, en la unidad de cuidados especiales del Yeovil District Hospital, en Somerset, Reino Unido. Según ha informado Metro UK, durante el juicio, los peritos forenses calificaron las heridas del bebé como “catastróficas”, describiendo un cráneo destrozado, fractura de cuello, mandíbula rota, múltiples fracturas en extremidades y hemorragias internas.

Según el fiscal Charles Row KC, los daños sufridos por Brendon sólo pueden explicarse por la aplicación de una fuerza extremadamente severa de manera deliberada. “Su cabeza fue aplastada hasta astillar el cráneo; su cuerpo, lleno de contusiones y marcas profundas en el cuello, muestra un patrón de violencia sistemática sin precedentes en este tribunal”, detalló. Testigos médicos relataron que, mientras los enfermeros se afanaban por reanimar al bebé, Gunter y la madre, Sophie Staddon, de 21 años –luego absuelta– salieron tranquilamente a fumar al exterior de la sala. Esta aparente indiferencia fue subrayada por el tribunal como un indicio de su conducta negligente y desprovista de cualquier calor emocional.

En su fallo, el juez Mr Justice Swift señaló: “Las lesiones infligidas a Brendon fueron tan extremas que no existe duda de que fueron ocasionadas de forma premeditada, sin el menor intento de solicitar auxilio”. El magistrado añadió que el asesinato tuvo lugar sin que Gunter alertara al personal sanitario, a pesar de su cercanía.

La investigación del tribunal también puso de manifiesto que, antes de los hechos, trabajadores sociales valoraban retirar al bebé de la custodia de la pareja ante evidencias de un entorno familiar inestable y de la creciente conducta controladora de Gunter sobre la madre. Familiares cercanos describieron episodios de violencia previa, falta de paciencia y manipulación brusca del niño.

El Somerset NHS Foundation Trust anunció que lidera una investigación interna junto con otras agencias de protección infantil, con el objetivo de revisar y reforzar los protocolos de salvaguarda en las unidades neonatales. Se espera que el informe preliminar se haga público en otoño. El abuelo paterno, Simon Gunter, expresó el dolor de la familia en un comunicado: “Era tan diminuto y tan perfecto. Nunca veremos su primera sonrisa, ni sus primeros pasos. Brendon se fue antes de que pudiera vivir sus primeros días”.