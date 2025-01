La FDA prohíbe el colorante rojo nº 3, muy utilizado en dulces y bebidas, por su vinculación al cáncer

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha prohibido el uso del colorante rojo nº 3 en alimentos y medicamentos. Este aditivo, conocido como eritosina, se utiliza en bebidas, dulces y snacks para dar un intenso color rojo cereza a los productos.

La decisión de la FDA responde a una petición presentada en 2022 por organizaciones defensoras de la seguridad alimentaria, quienes instaron a retirar esta sustancia por posibles riesgos para la salud. Varios estudios demostraron que altas dosis de eritrosina provocaron cáncer en ratas macho expuestas a altos niveles de ese colorante debido a un mecanismo hormonal propio de esos roedores.

Sin embargo, la FDA aclaró que este mecanismo no ocurre en los humanos y que los niveles de exposición de las personas son mucho más bajos. Además, otros estudios realizados en animales y humanos no han demostrado los mismos efectos. "Las afirmaciones de que el uso en alimentos y en medicamentos ingeridos pone en riesgo a las personas no están respaldadas por la información científica disponible", dijo la agencia.", señala la agencia en un comunicado.

Aunque el uso del colorante rojo nº 3 no está tan extendido como el de otros colorantes certificados, se encuentra principalmente en productos como caramelos, pasteles, galletas, postres congelados y glaseados. Los fabricantes de alimentos tienen hasta el 15 de enero de 2027 para dejar de utilizar esta sustancia y reformular sus productos, mientras que los productores de medicamentos tendrán plazo hasta enero de 2028.

En 1990, la FDA ya había prohibido el uso de este colorante en productos cosméticos tras estudios que relacionaban dosis muy altas con el cáncer en ratas. Sin embargo, hasta ahora no había extendido el veto a los alimentos y medicamentos. A nivel global, el colorante rojo nº 3 está prohibido en la mayoría de sus usos alimentarios en países como China, Japón, Reino Unido y todos los miembros de la Unión Europea. California, por su parte, ya había adelantado esta decisión, prohibiéndolo a nivel estatal en 2023.