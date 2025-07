Cuida tu alimentación este verano: ¡Disfruta sin excesos!

Con la llegada del verano, el sol y el buen tiempo nos invitan a modificar nuestras rutinas. Salir a comer o cenar fuera, disfrutar de las terrazas y, en definitiva, los cambios en nuestros hábitos pueden llevarnos a cometer mayores excesos alimentarios. Pero, ¡no te preocupes! Mantener una alimentación saludable en verano es totalmente posible si comemos con cabeza, aplicamos el sentido común y seguimos algunas recomendaciones clave.

Despídete de los mitos y apuesta por la sensatez

El verano a menudo trae consigo la prisa por perder esos kilos de más, lo que lleva a muchas personas a recurrir a dietas milagro. “Estas dietas restrictivas”, explica la Dra. María Luisa de Mingo, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Luz, “prometen resultados inmediatos, pero a la larga no son efectivas. Los kilos perdidos se suelen recuperar con la misma rapidez, poniendo en riesgo nuestra salud. Olvídate de ellas y enfócate en cambios sostenibles”.

Dra. María Luisa de Mingo, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario La Luz Quirónsalud

Claves para una dieta veraniega saludable

Aquí te damos algunas recomendaciones para disfrutar del verano sin descuidar tu alimentación:

- Aumenta el consumo de frutas y verduras: Aprovecha el calor para disfrutar de platos frescos como gazpachos y frutas de temporada. Son bajas en calorías, ricas en agua y te ayudarán a mantenerte hidratado. “Es especialmente importante consumir verduras crudas (en ensaladas) y frutas con piel”, subraya la especialista, “para incrementar la ingesta de fibra, lo que mejora el tránsito intestinal y tiene un efecto saciante. Además, son ricas en antioxidantes que protegen tu piel del envejecimiento”.

- Varía tu dieta: La monotonía puede llevarte a cansarte rápido y abandonar tus buenos hábitos. Procura que tu dieta sea lo más variada posible para mantener la motivación y asegurarte de obtener todos los nutrientes necesarios.

- Prioriza el pescado sobre la carne: “El pescado es más fácil de digerir que la carne, lo que lo convierte en la opción perfecta para no sentirse tan lleno en las comidas y cenas veraniegas”. Al igual que la carne, aporta proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos beneficiosos para la salud cardiovascular.

- Evita comidas copiosas y distribuye tus ingestas: Es común que en verano se alteren los horarios de comida. Intenta seguir haciendo cinco comidas al día en porciones más pequeñas. “Comer más veces y en menor cantidad te ayudará a sentirte más saciado y a consumir los nutrientes que necesitas a lo largo del día”, apunta la Dra. de Mingo.

- Cuidado con los postres: Los helados son tentadores con las altas temperaturas. Puedes disfrutarlos de forma ocasional, y si son caseros, ¡mucho mejor! Sin embargo, “siempre es preferible optar por fruta o postres lácteos con menos azúcares”.

- Tómate unas vacaciones del alcohol: Las bebidas alcohólicas son una fuente importante de calorías vacías. Opta por preparar bebidas caseras refrescantes como zumos de tomate, agua con limón o agua infusionada con frutas.

- No todas las ensaladas son saludables: Comer solo ensaladas no garantiza la pérdida de peso. “Si no controlas los ingredientes y aliños”, explica la especialista, “algunas pueden ser bastante calóricas”. Tu ensalada ideal debe tener una base vegetal (lechugas, tomate, zanahoria, pepino) y, si la consumes como plato único, añade proteínas e hidratos de carbono complejos (legumbres, quinoa, pasta o arroz integral, atún, salmón). No olvides incluir grasas saludables como frutos secos crudos o aguacate, y alíñala siempre con aceite de oliva virgen extra.

- El agua, tu mejor aliado: En verano, la oferta de bebidas carbonatadas y batidos azucarados se multiplica. Sin embargo, estas bebidas aportan muchas calorías y tienen un bajo valor nutricional. Recuerda que el agua es la mejor opción para mantenerte hidratado sin añadir calorías.

Actívate y muévete

Aprovecha el buen tiempo para hacer deporte al aire libre. “Nadar en la piscina o en el mar”, afirma la Dra. de Mingo, “son excelentes opciones que requieren mayor esfuerzo y, por lo tanto, un mayor consumo de energía, ayudándote a mantener tu peso y a conectar con tu entorno”.

Implementar estas recomendaciones te permitirá disfrutar plenamente del verano sin descuidar tu bienestar. ¿Estás listo para dar el paso hacia un verano más saludable?