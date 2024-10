Día de la Hispanidad 2024: ¿cómo afecta si cae en sábado a los trabajadores?

El festivo del 12 de octubre de 2024, Día de la Hispanidad, es el día grande de España por partida triple: se conmemora el día de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, el Día de las Fuerzas Armadas y el Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional del país. Así, este día el sentimiento patriótico se apodera de la inmensa mayoría de los españoles que conectan, más que nunca, con la historia y el legado cultural de su nación.

Así, este año la Fiesta Nacional de España cae en sábado, lo que generó muchas dudas sobre la posibilidad de trasladar el descanso al lunes 14 para crear un puente. Sin embargo, ni los gobiernos autonómicos ni los municipales cambiarán la fecha, por lo que no habrá puente este año.

No obstante, esta no es la única duda que asola a los españoles, ya que, como bien se ha dicho, el sábado es un día no laborable, al igual que un festivo de carácter nacional. Por ello, muchos se preguntan qué pasa si un festivo cae en sábado. Aquí te lo contamos

¿Qué pasa si un festivo cae sábado?

Este año el Día de la Hispanidad ha caído en un día no laborable para gran parte de los trabajadores, un sábado. Por ello, ha surgido la duda sobre si las empresas deben compensar a los trabajadores de alguna manera.

En este sentido la respuesta es clara y contundente: no. Así lo señala la jurisprudencia a través de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2015, cuando falló a favor de la empresa Canal de Isabel II después de que UGT demandase a la empresa para que le diese a sus trabajadores dos días de descanso como compensación a dos festivos nacionales que habían caído en sábado.

Además, no solo lo estipula la jurisprudencia, sino que el propio Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.2, explica que "las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales. El Gobierno podrá trasladar a los lunes todas las fiestas de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo", por lo que no se hace referencia a que la empresa deba compensar estos días.

¿Cómo se pagan los días festivos en nómina?

Si bien es cierto que trabajar un día festivo es un derecho irrenunciable, las personas que tienen que trabajar durante una jornada festiva tienen el derecho a exigir una compensación económica por ello. Así, el artículo 47 del Real Decreto 1001/1983, sobre la regulación de la jornada de trabajo, las jornadas especiales y los descansos especifica que solo se acurdirá a trabajar esos días "por razones técnicas u organizativas".

De la misma manera, el mismo artículo detalla que "la Empresa vendrá obligada a abonar al trabador, además de los salarios correspondientes a la semana, el importe de las horas trabajadas en el día festivo o en el período de descanso semanal, incrementadas en un 75 por 100, como mínimo, salvo descanso compensatorio", es decir, que deberá recibir, al menos, un 75% más de lo que le correspondería por esa jornada en un día normal.