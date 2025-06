El Foro de la Profesión Médica llama a una movilización masiva contra el Estatuto Marco de Mónica García

El Foro de la Profesión Médica defiende las reivindicaciones que han llevado a la huelga del 13 de junio Madrid, 11 de junio de 2025: el Foro de la Profesión Médica, en su reunión de este martes, ha reiterado su desacuerdo con el borrador de Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad y ha respaldado de manera unánime la jornada de huelga nacional convocada para este viernes. Así, las organizaciones del Foro consideran necesaria la movilización debido a que el nuevo Estatuto Marco mantiene una situación en la que el colectivo médico y facultativo lleva décadas realizando un esfuerzo desproporcionado para lograr mantener la sanidad pública, incluyendo jornadas laborales muy superiores a las de otros profesionales con imposibilidad de descanso preceptivo y conciliación y una discriminación también en cuanto al reconocimiento de los especiales requisitos de formación y de responsabilidad del médico en el proceso asistencial como garantía de la seguridad clínica. En este sentido, el Foro defiende una vez más que la mejor regulación para el colectivo sólo puede venir de la mano de un estatuto propio, como llevan años reclamando las organizaciones que representan a médicos y facultativos y que emanaría, a su vez, de un ámbito de negociación también propio donde la voz de los profesionales pudiera ser tenida en cuenta.

Foro de la Profesión Médica de España De este modo podrían abordarse cuestiones básicas para la profesión, como son una jornada laboral y unos horarios que no incumplieran la normativa europea en cuanto a tiempo de trabajo; una clasificación profesional que reconozca la especialización y responsabilidad del médico con su consecuente mejora retributiva; un modelo de compatibilidad común para toda España que no implique merma retributiva; una regulación de la jubilación que permita un retiro flexible y voluntario, y también parcial; el rechazo a toda forma de movilidad forzosa y un modelo de evaluación del desempeño profesional con carácter positivo e incentivador y no subjetivo y punitivo. Por todo lo anterior, y como ya hicieran con el inicio de las movilizaciones, las organizaciones del Foro quieren mostrar su respaldo a las reivindicaciones que ha llevado a cabo el Comité de Huelga con el Ministerio de Sanidad y animan al resto de organizaciones profesionales a sumarse a la primera jornada de paro para lanzar un mensaje unánime: la mejor manera de captar y retener talento en el Sistema Nacional de Salud pasa por una normativa que regule de manera adecuada al colectivo, lo que impactará de manera directa en la atención que se presta a los pacientes, el fin último de la profesión médica. El Foro de la Profesión Médica está conformado por: Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos – CGCOM, Federación de Asociaciones Científico Médicas de España - FACME, Confederación Española de Sindicatos Médicos - CESM, Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina - CNDFM y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina – CEEM).