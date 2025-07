Francisco Canals, portavoz de las monjas de Belorado: "Son la selección española de las monjas, no tienen dinero pero tienen fe"

El juicio verbal por desahucio de las exmonjas del Monasterio de Belorado (Burgos) se celebra este martes en el Juzgado de Primera Instancia de Briviesca y la expectación es máxima. Las ocho exreligiosas que continúan en Belorado llegaron en medio de una gran expectación mediática al Juzgado acompañadas de sus abogados. Llegaron "con la conciencia muy tranquila" y con Sor Paloma apuntando directamente al comisario pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, de "cobarde" por no asistir a la vista oral, dejando la representación en sus abogados, y de actuar solo bajo "su propia ambición para quedarse con el Monasterio de Belorado".

La fecha límite para el posible desahucio es el 12 de septiembre y aunque recurrirían, la exabadesa sor Isabel (Laura García de Viedma) ha admitido que son realistas y que saben que pueden ser desahuciadas, Mientras que ya valoran un posible traslado, defienden que "no son monjas aisladas sino una entidad jurídica con sus posesiones". En el mismo sentido ha ido la intervención en Telecinco, en el programa 'Vamos a Ver', del periodista Francisco Canals, portavoz de las monjas. En su aparición no ha dejado a nadie indiferente.

La defensa de su portavoz

El portavoz es optimista: "Yo creo que no van a ser desahuciadas porque llevan ahí desde el año 1356, son las legítimas ocupantes", afirma. Los periodistas de la mesa rebatieron al portavoz que en ese año ni por asomo estaban ellas, pero responde: "Piensan en comunidad". Va más allá: "Están protegidas por una especie de justicia divina. No hemos visto ocho monjas con caras desencajadas, lo normal en un juzgado, sino mujeres creativas y carismáticas muy convencidas de lo que sienten y de lo que dicen".

Incide convencido en que no habrá desahucio: "Nos resulta bastante difícil imaginar que estas monjas vayan a ir fuera porque son muy creativas y saben resetear y emprender. Estoy seguro de que hay monjas para mucho tiempo". Al ser cuestionado por el cambio de monasterio con dirección al de Ortuño es claro: "Todavía no lo han decidido, vamos a ver qué dice el juez". No está tomada la decisión: "La información que tengo es que los movimientos no han empezado pero no quiere decir que en un futuro no puedan ir a otro monasterio, podrían aprovechar esa baza".

¿Son vulnerables las monjas?

El entrevistador recuerda un informe de la magistrada negando la vulnerabilidad de las exmonjas y pregunta al portavoz sobre ello: "Yo no soy abogado, soy periodista. No conozco de leyes y normativas, pero llevo 24 horas en el Monasterio y allí lo que se come es tortilla. Cuando se habla de lingotes de oro y propiedades... las monjas están arruinadas". Sin embargo, avisa: "Las monjas no tienen dinero pero tienen fe. No se van a rendir, van a seguir adelante".

Hace una curiosa advertencia en su comparación: "Son las monjas de España, son la Selección Española de las monjas porque el destino ha querido". Explica la ciudad de nacimiento de cada una de ellas y también apunta al arzobispo de Burgos: "Ha hecho una división, hay mucha estrategia oficial para tomar el control". También habla sobre el restaurante de Arriondas, controlado por las monjas: "Es un absoluto éxito, viene gente a comer de toda España. Sirven menos a 15€". Pide ayuda mediante firmas por internet, aludiendo a que "el 50% de España está a su favor".

Los curiosos negocios de las monjas

El periodista también pregunta por otros llamativos negocio de las exclarisas como el criadero de perros: "Lo han montado en Arriondas y tienen licencia de zoológico. Las monjas han hecho cursos de entrenamiento de perros y pueden entrenar perros para mujeres maltratadas o personas discapacitadas. Las monjas clarisas tienen tradición de animales", responde el portavoz. Pide ayuda y desmiente mitos: "Son mujeres que están sufriendo muchísimo. Ni tienen fábricas de oro ni son millonarias".

Aunque sí reconoce que se utilizó oro: "Las comunidades tienen que sobrevivir, hace muchos años hicieron esa inversión para subsistir. Cuando llegó la pandemia y la situación actual de ruina, ellas utilizaron esos recursos para mantener a las monjas mayores". Concluye lanzando un mensaje de unidad: "Yo he podido hablar con las mayores y quieren estar con las jóvenes, no son monjas ausentes o personas dementes ni están inhabilitadas. Veo una comunidad muy unida, habrá monjas para mucho tiempo. No se van a rendir".