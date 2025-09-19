El truco definitivo para limpiar las manchas de tinta en la ropa y que no quede ni rastro

Una de las peores cosas que les puede pasar a nuestras prendas de vestir son las manchas de tinta de bolígrafo, en especial aquellas que se producen cuando uno de estos instrumentos se destiñen. Son manchas que no salen con facilidad, e incluso al lavar nuestra ropa a mano o en la lavadora varias veces, puede quedar alguna especie de marca que haga notarse que esas manchas una vez existieron. Por ello, una experta en limpieza afirma qué hacer al respecto, con un truco casero definitivo para limpiar con facilidad las manchas de tinta en la ropa y que no quede ni rastro.

En sí, los bolígrafos pueden desteñirse (o destintarse, como también suele decirse), porque la tinta se seca al entrar en contacto con el aire, algo que impide la fluidez de la tinta a través de la punta. También el calor, la presencia de fibras de papel o residuos sobre la punta, así como que quede esta sin tapar, son motivos por lo que puede desteñirse los bolígrafos.

Pero no solo la de los bolígrafos, sino también otros productos como los rotuladores también pueden provocar este problema. No solo al desteñirse, sino también cuando por error nos podemos acercar este objeto a nuestra ropa.

Cómo eliminar las manchas de tinta de la ropa: este es el truco definitivo, según una experta

Debido a los pigmentos y aceites que se adhieren fuertemente a las fibras de la tela, las manchas de tinta sobre la ropa son uno de los grandes enemigos de nuestras prendas. Estas penetran y se fijan de manera duradera sobre la ropa, y su composición es un grave peligro para esta.

Además, un frotado incorrecto o el uso de productos inadecuados puede extender la mancha y hacerla más difícil de eliminar. Sobre todo, se puede caer en el error de usar legía (o productos con cloro), lo que puede estropear o dañar el color de la prenda. Tampoco es recomendable frotar la mancha, sobre todo si está húmeda, ya que se puede extender.

Marta, conocida en redes sociales como @_new_niu_), es experta en decoración y tips del hogar, y revela en uno de sus vídeos que la laca es su secreto para eliminar las manchas de tinta, tanto de rotulador como de bolígrafo, ya que según explica, "es muy efectiva porque el alcohol, uno de los componentes de la laca, descompone los pigmentos, haciéndolos mucho más fáciles de eliminar".

Así, explica que lo único que hay que hacer es pulverizar laca sobre nuestra mancha, y después, llevarla a lavar. "Es mucho más efectivo si la mancha no se ha tratado antes con nada". En sí, al ser un disolvente potente y un agente desengrasante, disuelve y absorbe los pigmentos y aceites que componen la tinta, al no tratarse de líquido soluble con el agua.

La experta explica que la clave está en aplicar la laca "cuanto antes, sin esperar a que la tinta se seque demasiado", así como "hacerlo de forma preventiva, aplicando un poco previamente sobre una superficie menos visible, para evitar que se estropee la prensa".

Cuáles son los mejores trucos para eliminar las manchas de tinta en la ropa, además de la laca

Por otro lado, la experta también avisa de otras formas más allá de la laca para quitar manchas de tinta sobre nuestras prendas, como son el vinagre, el zumo de limón con sal o la leche caliente, un clásico ante estos contratiempos.

El vinagre, por su acidez, es capaz de disolver los agentes químicos que componen la tinta; el zumo de limón con sal, por su parte, es un blanqueador natural cuyos ácidos también ayudan a descomponer las manchas. Y la leche, al calentarla, puede ayudar a diluir la tinta, siendo un proceso menos agresivo que otros métodos gracias a sus componentes.

También la espuma de afeitar o la acetona, aplicada con la ayuda de un algodón desmaquillante sobre la mancha, son otras de las soluciones caseras para poder eliminar la tinta de nuestra ropa.