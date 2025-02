Galicia critica a Mónica García de "ir por libre" en la negociación del Estatuto Marco

El consejero de Sanidad de la Galicia, Antonio Gómez Caamaño, ha criticado a la ministra Mónica García y a su departamento de "ir por libre" en las negociaciones sobre el Estatuto Marco. "Es una pena que el tema del Estatuto, que todo el mundo coincide en que hay que cambiarlo, se haya convertido en un problema. En estas cosas no se puede ir por libre. No se pueden enterar los médicos y las enfermeras del borrador a través del periódico", ha manifestado Caamaño durante un desayuno informativo de Ep.

Asimismo, ha considerado que el documento debe ir acompañado de una memoria económica para hacer posible su implantación real, algo que hasta el momento Sanidad no ha publicado. "Las declaraciones de intenciones están bien, pero no son suficientes", ha añadido.

Caamaño también ha quitado peso a la importancia de un Estatuto exclusivo para los médicos, aunque sí cree que el texto debe tener en cuenta las "singularidades" de los médicos, como lo son un "bachillerato brillante, una selectividad brillante, carrera de seis años, un examen MIR y una especialidad de cuatro o cinco años".

En cuanto a la exclusividad de los médicos, uno de los puntos más polémicos del borrador de Sanidad, ha recalcado que "está en contra" y que, si se quiere aplicar, el Ministerio debe "pagarles". Aunque ha mostrado su "respeto" por las huelgas por considerarlas "justas", Caamaño ha resaltado que "no le gustan" porque repercuten en los pacientes.

Falta de médicos, el principal problema

En relación a ello, el consejero ha expresado que el "principal problema" del sistema sanitario es el déficit de médicos y que, si hubiese suficientes, la sanidad "desaparecería" de los titulares de prensa. En especial, ha resaltado las "urgentes necesidades" de la Atención Primaria, que debe ser dotada para facilitar el trabajo de los médicos de familia, lo que pasa por reducir u optimizar las tareas administrativas o burocráticas mediante aplicaciones de Inteligencia Artificial. Además, ha subrayado que a día de hoy "es imposible atender a toda la población en un sistema sanitario público", por lo que es "pertinente" y "necesario" apoyarse en la sanidad privada.

Así, ha trasladado la responsabilidad de este problema a Sanidad, que a su vez se defiende asegurando que lo único que pueden hacer es ampliar el número de plazas e incrementar la formación sanitaria especializada, y acusa a la Consejeria de tener unas malas condiciones laborales.

Es por ello por lo que Caamaño ha recordado que es el Ministerio el que tiene la responsabilidad de acreditar las plazas, de permitir que los trabajadores puedan prorrogar su periodo laboral o de que los médicos puedan homologarse para trabajar en los sistemas públicos de salud, entre otras cuestiones.

"El problema no es nuestro, es un problema del Ministerio de Sanidad. Nosotros podemos gestionar lo que tenemos, pero no podemos inventarnos, a día de hoy, un médico, una enfermera, un psiquiatra (...) Se ha venido avisando. Se le ha presionado desde diferentes comunidades autónomas para encontrar soluciones", ha añadido.

Un Plan de Salud Mental sin el apoyo de muchas sociedades científicas

Respecto al Plan de Salud Mental para el periodo 2025-2027 del Ministerio de Sanidad, que fue rechazado en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, Caamaño ha manifestado que un plan de "semejante envergadura" necesitaba de un consenso de todas las sociedades científicas. "Un plan de semejante envergadura debe tener un consenso más o menos de todas las sociedades científicas. No se puede aprobar un Plan que van a llevar a cabo los psiquiátras y psicólogos si no tienes el apoyo de los psiquiátricos y psicólogos. A mí nunca se me ocurriría", ha agregado.

En esta línea, cabe recordar que son una veintena de sociedades científicas y monográficas de salud mental de toda España las que se han sumado a la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) en el rechazo al texto, por considerar que contiene "errores de bulto" que muestran un desconocimiento absoluto de las realidad clínica de la salud mental en nuestro país.

En total, representan al 80% de los profesionales de Psiquiatría de España.

Pese a que la ministra Mónica García desprestigió a la Sepsm en la rueda de prensa posterior al pleno del Cisns, indicando que era "una sociedad científica minoritaria" y echando la culpa del rechazo a "intereses políticos" de las comunidades del PP, el Comisionado de Salud Mental se ha puesto en contacto esta semana con la sociedad médica para tratar de acercar posturas y conseguir su apoyo.

"A mí lo que me importa es que un paciente que tiene que operarse de cadera, se opere lo antes posible. Y se opere bien. Y lo que le exijo a sanidad privada es que tenga la calidad que tiene la pública. Y que me lo haga, por supuesto, en menos tiempo", ha declarado.