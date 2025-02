Mónica García niega la mayor y achaca el rechazo al Plan de salud mental a errores de "comprensión lectora"

Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver, y esa es la actitud que ha mostrado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que las comunidades han aplazado la aprobación del "Plan de Salud Mental 2025-27" y han dado luz verde al Plan de Acción para la prevención del suicidio.

Los motivos del rechazo al documento por parte de la mayoría de las autonomías (solo han votado a favor Cataluña, Asturias, Navarra y Castilla La Mancha) han sido de peso, y aunque García ha intentado minimizarlos desde el primer momento, no ha resultado creíble.

En primer lugar, las CC AA han aducido errores técnicos "en el fondo y en la forma" en temas clave como el aumento de las ratios de profesionales de salud mental, las iniciativas de atención integral a personas con trastornos mentales o las alternativas a la hospitalización en población infanto- juvenil.

En segundo lugar, por la retirada del apoyo al plan de tres sociedades científicas de referencia en España en el abordaje de la salud mental, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm), el Consejo General de la Psicología y la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (Aepnya).

Todas aparecían como firmantes de un documento, que ya adelantó LA RAZÓN hace una semana, que ni Sanidad ni el Comisionado de Salud Mental habían compartido con ellas antes de llevarlo al Pleno del CISNS. Un texto que recibieron por los medios de comunicación hace tan solo unos días después de haber trabajado en él durante meses, presentar sus alegaciones y obtener el compromiso de tenerlas en cuenta.

"Les han puesto como avales y como autores de ese Plan cuando ni siquiera estaba en su conocimiento. Por lo tanto, han retirado su apoyo y, en este sentido, las comunidades autónomas, por mayoría absoluta, hemos retrasado la aprobación del mismo", señalaba esta mañana la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Mature".

Un retraso que se prolongará hasta que las sociedades científicas, junto con las CC AA, aporten "las mejoras oportunas para el mejor tratamiento de los pacientes". Además, ha remarcado, "no hay una financiación específica en este plan y, como todos saben, para desarrollar las líneas estratégicas necesitamos profesionales y necesitamos dinero para gestionarlo y llevarlo a cabo porque, si no, va a ser papel mojado", ha añadido.

Sin embargo, Mónica García, que no parece haber estado en la misma reunión, ha ido minimizando y reinterpretando, uno a uno, los motivos del rechazo.

Para empezar, ha acusado a las "autonomías del PP" de bloquear "una vez más" un Plan en el que "han trabajado sus técnicos" y que, en su opinión, "es el más ambicioso de los planes de salud mental" que se hayan implementado nunca en España. "Hoy debería haber sido un día de alegría por la aprobación de estos dos acuerdos, pero las comunidades del PP han decidido que la política es más importante que los pacientes", ha señalado.

"Problemas de comprensión lectora"

Respecto a las cartas de las sociedades científicas, ha señalado que ha sido "solo una" y que lo que planteaba eran desacuerdos "en la letra pequeña".

Recordemos que la Sepsm pidió ayer que se retirara su aval al Plan por motivos que nada tienen de "letra pequeña". La sociedad, representada en el documento por su presidenta, Marina Díaz, y el reconocido psiquiatra Celso Arango, alegó que "la Sepsm tenía como prioridad, y así lo comunicó en las alegaciones que se hicieron a dicho Plan, aumentar el número de profesionales (psiquiatras, psicólogos clínicos) para atender de forma eficiente la creciente demanda de atención en Salud Mental". "Sin embargo, no se nos envió el documento final del Plan antes de su publicación y nos encontramos que, en la única línea sobre el aumento de profesionales, no sólo no se produce este incremento, si no que el indicador que promueven (90%) supone un decremento del 10% en estos profesionales, toda vez que este último año se ha ofertado el 100% de las plazas de psiquiatría infanto-juvenil, el 98% de las de psiquiatría y el 99% de psicología clínica", describen en la carta.

Preguntada sobre el tema en la rueda de prensa, García, de manera un tanto irrespetuosa, ha comentado que "a veces la gente tiene problemas de comprensión lectora", aludiendo nuevamente a su argumento favorito cada vez que recibe críticas: que todos son "bulos, malas interpretaciones y desinformación"

Pero lo que figura en el documento está escrito en negro sobre blanco, y el Comisionado y el ministerio tendrán que subsanar los errores si quieren que su Plan llegue a alguna parte.

38 millones de euros

Respecto a la financiación con la que contaría este Plan, la ministra ha reiterado que "se ha dicho por activa y por pasiva". "Serán 38 millones para el Plan de salue mnetal y 18 para el Plan de preveción frente al suicidio", ha asegurado, añadiendo que su financiación no está sometida a que se aprueben o no los Presupuestos Generales del Estado, ya que estaba ya incluido en los actualmente vigentes".

Es importante recordar que estos fondos, que se transfieren a las comunidades autónomas, no se pueden dedicar a partidas clave como aumentar el número de profesionales, sino que solo pueden usarse para campañas de prevención y sensibilización u objetivos en esa línea.