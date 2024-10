Giséle, la mujer violada por más de 50 hombres: "Estoy totalmente destruida"

Gisèle Pelicot, víctima de múltiples violaciones perpetradas por más de 50 hombres durante más 10 años mientras se encontraba bajo los efectos de somníferos, lanzó un poderoso mensaje a las mujeres que hoy defienden a sus familiares acusados, recordándoles que ella también convivió con "un hombre excepcional". "Esas madres, hermanas y esposas dicen que sus seres queridos son excepcionales. Yo también tuve un hombre excepcional, pero el violador puede estar en la familia, entre los amigos", declaró este miércoles, al volver a testificar ante el Tribunal de Aviñón (en el sureste de Francia).

Esta mujer, convertida en un símbolo del feminismo en Francia, compartió que asiste diariamente al juicio no solo por su propio caso, sino por todas las víctimas de violación y las personas que la han apoyado, ya sea con aplausos en los juzgados o con mensajes de aliento en redes sociales. "He tomado conciencia de que no tengo por qué sentir vergüenza. No tengo nada que reprocharme, he sido víctima de 100 violaciones", afirmó Pelicot con determinación. Sin embargo, también confesó sentirse destrozada a sus 72 años: "Estoy completamente destruida y no sé cómo me voy a levantar. No sé si alcanzaré a entender todo lo que me ha pasado en esta vida".

Cuando fue interrogada por los abogados defensores, Pelicot reconoció que comprende las peticiones de perdón de algunos acusados, pero que para ella resultan "inaudibles". "Se justifican a sí mismos", agregó. En su testimonio, subrayó que no hay distintos grados de violación: "Hay violación y ya", enfatizó, rechazando los intentos de las defensas por minimizar la gravedad de los crímenes cometidos. "Para mí, son violadores y lo seguirán siendo", sentenció, dejando clara su frustración ante algunos testimonios de los acusados y preguntas de los abogados que intentan restarle importancia a los hechos.

En su última intervención, Pelicot denunció lo que consideró una "humillación" por parte de algunos testimonios de los acusados y algunas de las estrategias de las defensas: "Vinieron a violarme, y es tan degradante lo que escucho en esta sala".

En las inmediaciones del Tribunal de Aviñón, varias pancartas expresaban solidaridad con Pelicot y las víctimas de abuso sexual. Entre ellas, destacaba una que rezaba: "Una violación es una violación", mientras que otra, en español, decía: "Bienvenidas nuestras hermanas en apoyo a Gisèle", en alusión a un grupo de feministas españolas que acudió a una manifestación en su respaldo el pasado sábado.

Como se ha vuelto habitual, la llegada de Gisèle Pelicot a los tribunales fue recibida con aplausos, en apoyo a un caso que se ha convertido en una causa con la que esta mujer quiere que "la vergüenza cambie de bando", y que las víctimas dejen de ser cuestionadas, como ella misma lo fue, con la esperanza de que nunca más se repitan los horrores que sufrió durante casi una década.