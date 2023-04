El Gobierno se compromete a garantizar el derecho a olvido oncológico en esta legislatura

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el Gobierno hará "todo lo posible" para garantizar en esta legislatura el derecho al olvido oncológico, es decir, el derecho de personas que han superado un cáncer a que las entidades financieras no tengan en cuenta su historial médico a la hora de contratar un préstamo, un seguro o un crédito.

"Nos hemos puesto a trabajar inmediatamente y haremos todo lo posible para que en esta legislatura se produzcan las modificaciones que sean precisas para garantizar el olvido oncológico de los ciudadanos de nuestro país", ha afirmado la vicepresidenta preguntada por la diputada del PNV Idoia Sagastizabal en la Sesión Plenaria del Congreso de este miércoles.

En concreto, Calviño ha señalado que el Gobierno quiere conseguir una normativa que "proporcione la máxima protección y una igualdad de trato a todos los ciudadanos que hayan tenido, lamentablemente, que sufrir o que estén sufriendo en este momento una enfermedad como es el cáncer- o muchas otras- que no pueden de ninguna manera convertirse en un estigma, ni en el momento en el que se están sufriendo ni, por supuesto, el resto de sus vidas", informa Europa Press.

Todo este proceso, además, se hará con premura, según Calviño. "Haremos todo lo posible por hacerlo también con la máxima rapidez. Tenemos que ser más ágiles y más eficientes que nunca para dar respuesta cuanto antes a una situación que hay que resolver", ha esgrimido. Todo este proceso, además, se hará con premura, según Calviño. Además, también ha incidido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está al tanto de esta situación que están sufriendo los pacientes: "Me consta que esta sensibilidad no es exclusiva mía, sino de todo el Gobierno y, en particular, del presidente Sánchez, porque en cuanto vimos las noticias de que se estaban dando este tipo de prácticas lo comentamos inmediatamente".

Meses tarde

El compromiso del Gobierno llega meses después de todos los implicados en el abordaje de esta enfermedad (oncólogos, asociaciones de pacientes, entidades de lucha contra el cáncer, entre otros) reclamaran con urgencia una legislación que protegiera este derecho en España. La Unión Europea instó, en octubre del año pasado, a los países miembro a regularlo en sus ordenamientos internos antes de 2025. También lo reclamaron decisores políticos, profesionales sanitarios y representantes de pacientes la semana pasada en la jornada "European Beating Cancer Plan: Implementation in the Member States", organizada por la Fundación ECO -una red de expertos en oncología de los principales hospitales españoles-con la colaboración del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo. En ella, instaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que el cáncer sea una prioridad durante la presidencia española del Consejo de la UE, que comienza el próximo 1 de julio.

En España sí que existe legislación para proteger a las personas con VIH o SIDA de la discriminación en el acceso a puestos de trabajo o a servicios financieros, y esta está recogida en la ley 4/2018 (“No se podrá discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud”). Sin embargo, aunque el Grupo Socialista ya consiguió la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión de Sanidad que instaba al Gobierno a la regulación de este derecho en pacientes y expacientes con cáncer, esta no establecía plazos ni había obligación alguna de cumplirla. "La situación actual no da cabida porque tienen que ir a recurrir a los tribunales si siguen no pudiendo acceder a esos préstamos", ha explicado Sagastizabal.

Según un informe de 2018 de la Fundación Josep Carreras, titulado "Jóvenes y leucemia", en el que participaron 400 pacientes recuperados de este cáncer, el 47% afirmaba haber encontrado dificultades al intentar solicitar un préstamo, el 70% tuvo problemas para pedir un seguro de decesos y el 83% sufrió discriminación por su historial médico al intentar contratar un seguro de vida.

Entre los países de nuestro entorno que si protegen el derecho al olvido oncológico se encuentran Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal.

Miñones: "Ya estamos trabajando"

Por su parte, el ministro de Sanidad, José Miñones, también se ha referido a este tema tras una pregunta de la diputada Pilar Calvo Gómez, de Junts. El ministro ha avanzado que Sanidad ya está "en contacto y trabajando" con el Ministerio de Consumo para incluir el derecho al olvido oncológico en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada en 2018 para no excluir a los pacientes de VIH y sida, informa Europa Press.

"Lo que pretendemos es, en colaboración entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Consumo, con el cual ya estamos en contacto y trabajando, precisamente extender esa protección a los pacientes oncológicos de cualquier discriminación a la hora de contratar los productos y servicios, como ya se hizo con el VIH y sida. Debemos cumplir con este derecho y que todos estaremos de acuerdo en el mismo", ha detallado.

Asimismo, ha resaltado que la Estrategia Nacional del Cáncer, aprobada en el año 2021, es la "hoja de ruta" de Sanidad y el Gobierno para que el cáncer, "en todos los aspectos de la vida, en su ámbito general, sea atendido como se merece".