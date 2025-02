La Guardia Civil se incauta en Canarias de 8.000 vapeadores ilegales

La Guardia Civil de Canarias ha llevado a cabo una operación en un local de venta al por mayor en la zona puerto de la localidad de Las Palmas de Gran Canaria que comercializaba vapeadores y cigarrillos electrónicos sin cumplir los requisitosde fabricación, presentación y comercialización, lo que ponía en grave peligro la salud de todos los consumidores.

Los agentes hallaron indicios de que, tanto en el sur de la isla, sobre todo en zonas turísticas, como en la capital, se había producidoun aumento de comercialización y venta de este tipo de productos sin la preceptiva autorización y sin reunir losrequisitos que el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, establece en materia de fabricación, etiquetado y distribución.

Se ha procedido a la incautación de más de 8.000 vapers y cigarrillos electrónicos, que incumplían la legislación vigente endiversos conceptos, leyendas de información en idioma extranjero, incumplimiento de normas sanitarias establecidas por ley, planchas de reetiquetados y exceso notable de los miligramos de nicotina permitido.

La Guardia Civil recomienda a los usuarios que pretendan obtener uno de estos productos tengan en cuentaque todo este tipo de artículos tienen que venir en castellano, indicar un máximo de nicótica que es de un 2%mg, un máximo de inhalacionesaproximadamente de 700 puff, un folleto informativo en el interior de cada artículo y que la leyenda del producto sea “Este producto contiene nicotina,una sustancia muy adictiva. No se recomienda su consumo a los no fumadores”. "Desconfíe del producto si no lleva unas de estas indicaciones. Todo lo que no coincida con este tipo de indicaciones, no debe ser consumido por las consecuencias graves que pudiera tener".