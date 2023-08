Hoy se cumplen 15 años del accidente en Barajas del vuelo JK5022 de Spanair

Este domingo se cumplen 15años del grave accidente en el aeropuerto de Barajas del vuelo JK5022 de la compañía Spanair con 172 personas a bordo con destino a Las Palmas de Gran Canaria. Nada más despegar se produjo el siniestro que dejó 154 muertos y del que sobrevivieron solo 18 pasajeros.

Sucedió el 20 de agosto de 2008 cuando cientos de viajeros en el aeropuerto de Barajas comenzaban o regresaban de sus vacaciones. Uno de los vuelos de esa mañana no llegó a su destino, en Gran Canaria, residencia de la mayoría de sus pasajeros.

Como recoge Efe, las fechas claves del tercer accidente más grave de la historia de la aviación española y que, según determinó el informe de la comisión de investigación, se produjo por una concatenación de errores en el que todas las medidas de seguridad fallaron. Ese 20 de agosto un avión McDonnell Douglas MD82 de Spanair despegó de la pista 36 del aeropuerto madrileño. Tras elevarse apenas 12 metros a las 14:45 horas desciendió bruscamente e impactó sobre el terreno con el cono de cola y, casi simultáneamente, con la punta del ala derecha y los capós del motor del mismo lado. Murieron 154 personas -la última falleció a los tres días- y 18 resultaron heridas. Previo al despegue, el comandante del vuelo había pedido la revisión de la aeronave al detectar una avería en el indicador de la temperatura.

El 7 de octubre la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) aprobó el informe preliminar donde señala que durante el despegue los valores de deflexión de los flaps fueron de cero grados y que ninguna alarma detectó la configuración errónea. El día 16 el juez imputó a tres técnicos de la compañía por homicidio imprudente.

El 17 de agosto de 2009, la CIAIAC publicó su informe, del que se desprende que el avión despegó con los flaps replegados, y falló el sistema encargado de advertir a la tripulación. El 20 de octubre de 2010 el Parlamento Europeo dio luz verde a un reglamento para mejorar la seguridad aérea y garantizar las investigaciones en la aviación civil.

El 17 de mayo de 2011, según el informe del órgano pericial designado por el juez, el personal de mantenimiento del avión "no llegó a identificar la causa de la avería y despachó el avión incorrectamente".

El 1 de junio de 2011 el juez imputó a tres directivos de Spanair, como solicitaban los afectados. El 29 de julio de ese año el informe de la CIAIAC concluye que la tripulación no configuró correctamente el avión, no desplegó los flaps/slats y no detectó esos errores, entre otros motivos, porque no funcionó el sistema de alerta (TOWS). La Asociación de Afectados calificó el informe de "rotundo fracaso".

Otras fechas clave:

-12.12.2011. El juez reduce a dos técnicos la responsabilidad, acusados de 154 delitos de homicidio imprudente y 18 de lesiones imprudentes. El Sepla recurre el auto.

- 12.01.2012. La Fiscalía y la Asociación de Afectados piden nuevas pruebas.

- 19.09.2012. La Audiencia Provincial de Madrid archiva la causa penal, al considerar que la responsabilidad del siniestro no es imputable a los técnicos, sino a la actuación "errónea" de los pilotos, fallecidos en el siniestro.

- 01.10.2013. El TC rechaza amparar a los afectados, al no existir violación de un derecho fundamental tutelable al amparo.

- 31.03.2014. Los afectados reclaman al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

- 14.05.2014. Se aprueba el Protocolo de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Aéreos.

- 06.02.2018. El Congreso aprueba crear una comisión de investigación, cuyas comparecencias arrancan cinco meses después, si bien es interrumpida en noviembre por las elecciones generales.

- 13.05.2021. Con el PSOE en contra, el Congreso aprueba el dictamen de comisión que señala a 18 cargos políticos vinculados al Ministerio de Fomento, y es enviado a la Fiscalía.

- 10.01.2022. El Tribunal Supremo condena a Mapfre a pagar 3,8 millones de euros a 40 familiares de las víctimas.

- 20.08.2022. Los afectados denuncian el bloqueo político y consideran que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pudo cometer prevaricación "al decidir no enviar el dictamen a la Fiscalía General".

"Enemigos poderosos"

La presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022), Pilar Vera, indica que es "un milagro" que, pese a los "enemigos poderosos" a los que se han enfrentado en los 15 años que se cumplen este domingo del accidente del vuelo de Spanair en el que murieron 154 personas y 18 sobrevivieron con lesiones, la entidad que preside "siga en pie". En una entrevista con Efe por esta efeméride, Vera -que perdió a una sobrina en la tragedia aérea- ahonda en que esos "enemigos poderosos" a los que se refiere tienen "recursos infinitos", de tal forma que "el desequilibrio es tan evidente que lo que realmente es un milagro es que 15 años después la asociación siga en pie".

Entre los enemigos a los que han tenido que enfrentarse están "las aseguradoras y el 'lobby' que las sostiene; el fabricante del avión Boeing, que es uno de los fabricantes con recursos infinitos; la administración española; las compañías aéreas; o los colectivos, por ejemplo de mantenimiento, que están imputados los técnicos".

Pese a ello, reivindica los cambios que ha podido impulsar la asociación sin el apoyo de las administraciones en estos tres lustros de actividad: la prohibición recogida en el Estatuto de la Víctima de 2016 de que abogados o procuradores puedan acercarse a víctimas de este tipo de tragedias hasta que pasen 45 días, o que las compañías aéreas tengan un plan de asistencia a las víctimas.

Sin embargo, Vera considera que todavía quedan batallas que librar, y es por eso que aún no puede dar por concluida la labor de la asociación.

"Nunca pensé, porque si lo llego a pensar no me hubiera metido, que esto fuera a durar tanto, ni que no fuera a tener relevo, y ahora mismo yo me encuentro prisionera de la situación, no me puedo marchar porque si me marcho, esto se acaba. Y yo soy de las que no puedo dejar un libro sin leer", asegura.

Pone como ejemplo conseguir que la Comisión oficial de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) -encargada de redactar el dictamen de responsabilidades del accidente que achaca la culpa a los pilotos- "desaparezca" y que sea sustituida por un "organismo multimodal" de investigación y prevención de accidentes en medios de transporte de todo tipo, no solo aéreo.

Pilar Vera no esconde que el camino por el que han transitado en estos años las víctimas ha sido difícil, sobre todo porque en todo este tiempo siente que la justicia les ha "dado la espalda siempre", pero también por la "labor de pedagogía brutal" que ha tenido que ejercer con las familias para explicarles que los pilotos "no eran los culpables, que fueron unas víctimas más de la cadena de errores que se cometieron".

En lo que a la vía de la investigación de las causas del siniestro se refiere, la asociación se encuentra a la espera de dos respuestas judiciales.

Por un lado, sobre si se admite o no a trámite una querella criminal que han presentado contra ocho de los 18 responsables sobre los que puso la lupa el dictamen de la comisión de investigación de la tragedia en el Congreso de los Diputados y que, en opinión de Vera, hizo que la investigación oficial de la Ciaiac -que únicamente veía culpables a los pilotos- quedara "completamente desacreditada".

Por otro lado, el Tribunal Supremo todavía tiene que responder sobre la petición de la asociación de que no se aplique con carácter general el baremo de accidentes de tráfico a la hora de abonar las indemnizaciones a las víctimas.

Sin embargo, Vera admite que no tienen "mucha esperanza" de que estas resoluciones judiciales les sean favorables: "No sabemos hasta qué punto un dictamen del Poder Legislativo, sería muy novedoso y muy singular, tendría el peso y la validez suficiente para que el Poder Judicial acometiera una investigación".

Vera también adelanta que en las próximas semanas espera que pueda quedar constituida una fundación de seguridad aérea que sería pionera en España y en la que lleva trabajando bastante tiempo. "El objetivo que tiene la fundación, o uno de los objetivos principales, es recoger todo lo que se ha hecho en estos 15 años a nivel nacional e internacional para que no se pierda. Y también que quien pierda a algún ser querido en una tragedia del tipo que sea tenga la certeza de la fundación le va a proteger y le va a decir lo que hay, que desde luego no le van a engañar como intentaron con nosotros", explica.

Y es que, según señala, en España "han querido enterrar" esta tragedia y "acallar" a las víctimas en estos 15 años "porque las causas del fallo sistémico que se produce en la tragedia del vuelo JK5022 siguen latentes".