¿Te imaginas vivir en 'Te falta un tornillo' o 'Gibraltar español'? Estas son las calles con los nombres más originales de España

Si algo caracteriza a España es su rica diversidad cultural, que va más allá de los idiomas y las tradiciones de cada región. Una diversidad que llega incluso a los nombres de las calles. Si hay por lo que destacamos los españoles es por nuestro ingenio y humor. ¿Te imaginas vivir en la calle 'Te falta un tornillo' o en 'Gibraltar español'? Más allá de lo gracioso de vivir en una calle con un nombre así, debe ser muy divertido acudir, por ejemplo, al mostrador de Correos y pedir que envíen un paquete a la calle 'Salsipuedes' número 6. Y es que, aunque parezca sacado de un capítulo de Friends o cualquier otra sitcom, estas son calles reales que existen en España.

Según datos del INE, el territorio español cuenta con un total de 900.000 calles, que incluye plazas, pasajes, avenidas, paseos, carriles, travesías o pasadizos, es lógico que alguna de ellas destaque por encima del resto.

Calles más originales de España

En Valladolid encontramos la calle "Me falta un tornillo"; en Zaragoza, la calle "Super Mario Bross"; y en Pamplona, la calle "Salsipuedes". En Toro, Zamora, hay una calle llamada "Abrazamozas" y otra llamada "Cortarrabos", mientras que en Madrid tenemos la calle "Volver a empezar", la calle "La Pasa", famosa por el dicho "quien no pasa por la calle de la Pasa, no se casa". y "Válgame Dios" en Chueca. En Almería destaca la calle "Catahuevos". En Sigüenza, Guadalajara, existe la peculiar calle "Rompeculos".

Los nombres de calle más repetidos en España

La mayoría de las calles en nuestro país llevan nombres que conmemoran eventos, personajes ilustres o históricos, santos, topónimos, reyes o monumentos, entre otras categorías. Por ejemplo, Cristóbal Colón y Hernán Cortés tienen calles en España; también San Juan, San Antonio y San Miguel, al igual que Clara Campoamor, Juan Carlos I, Santiago Ramón y Cajal, Cervantes, entre muchos otros.

Hay un gran número de ejemplos repartidos entre el casi millón de calles españolas. Según el INE, los nombres de calles más frecuentes en España son Iglesia y Mayor, ya que casi cada municipio tiene una, seguidas por Constitución, Fuente, Nueva y Real, así como Sol, España y San Juan.

Entre los personajes ilustres, Miguel de Cervantes es el más común, seguido por Colón y Hernán Cortés. En cuanto a literatos, además de Cervantes, figuran Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez y Lope de Vega.

En el ámbito de la pintura, destacan Francisco de Goya, Diego Velázquez y Pablo Picasso. En música, el violonchelista Pau Casals es especialmente honrado en Cataluña.

¿Quién pone el nombre a las calles?

En España, al igual que en muchos otros países, la tarea de nombrar las calles recae en el consejo municipal local o el ayuntamiento. Este proceso considera varios factores, como la relevancia histórica o la conmemoración de figuras notables. Sin embargo, en ocasiones, los nombres de las calles se seleccionan para reflejar una característica del lugar o alguna anécdota local. Las propuestas suelen venir de residentes, historiadores o comités culturales y deben ser aprobadas por el ayuntamiento antes de oficializarse.