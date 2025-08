No teníamos dudas: Victoria Federica también aprueba la tendencia del pañuelo a la cintura

Victoria Federica ha empezado el mes de agosto en uno de sus lugares favoritos de la geografía española, Marbella. Allí lleva varios días disfrutando de sus vacaciones de verano rodeada de amigos y dejando lookazo tras lookazo con cada aparición, si ayer la royal confirmaba como el icono de estilo que las bermudas vaqueras son la prenda definitiva para bajar a la playa y de ahí irte directa al chiringuito o a donde haga falta. Hoy venimos a reconfirmar el reinado de los pañuelos como el accesorio del verano 2025, así es la hija de la Infanta Elena ha vuelto a hacer lo que mejor sabe, estar a la última en tendencias fashion y derrochar estilazo aunque sea de vacaciones.

Después de que Ana Belén hiciera suyo una vez más el escenario del que ya se ha convertido en una de las citas musicales imperdibles del verano para muchos famosos, el Starlite Occident recibió en la noche de este viernes 1 de agosto, a Rels B, uno de los mayores exponentes de la música urbana patria en la actualidad. ¿Y quién no se quiso perder la actuación del mallorquín? Sí, Victoria Federica. Y es que acudir en las noches de verano a ver conciertos, o actuaciones similares es uno de los planes favoritos de Vic, siempre con un estilismo digno de análisis, y eso es justo de lo que te venimos a hablar a continuación.

Los pañuelos este verano se llevan a la cintura (palabra de royal)

No es ninguna novedad que los pañuelos están volviendo a vivir su momento de gloria, rescatados del baúl de los recuerdos de hace décadas, el verano pasado empezamos viéndolos a la cabeza, muy estilo retro, en otoño-invierno pasaron al cuello y este verano se ha adueñado de los looks más cool de celebrities, influencers, y por supuesto Victoria Federica. La clave para emular los looks de las que más saben, llevar el pañuelo atado a la cintura como si de un cinturón se tratase.

Victoria Federica en el concierto de Rels B. Starlite Occident

Este ha sido el detalle que ha elevado un look a la vista sencillo de camiseta negra elástica y pantalones vaqueros, o lo que es lo mismo el outfit elegido en la noche de viernes en Marbella por la hija de la Infanta Elena para el concierto de Rels B. Vic ha elegido un diseño con estampado animal para darle un toque salvaje y colorido contenido a su total look negro. Una elección brillante, pero si quieres emular su estilo en lo que queda de verano puedes hacerlo con cualquier tipo de pañuelo, desde modelos lisos, con bordados veraniegos o más retro. Lo que importa es que lo lleves a la cintura lo demás vendrá solo.

Victoria Federica con pañuelo a la cintura. Starlite Occident

Con este estilismo queda claro un día más que Victoria Federica no solo tiene un gusto increíble a la hora de vestir, sino que también sabe como hacer suyas las tendencias más punteras temporada tras temporada.