Un influencer estadounidense estalla contra Milei tras perder un millón de dólares con su criptomoneda: "Estoy arruinado, te encontraré"

El escándalo por la millonaria estafa de la fallida criptomoneda $Libra, que bajo el lema “Viva la Libertad Project” fue promovida por el presidente Javier Milei desde sus redes sociales, sigue aumentando. El presidente ha querido quitarse del foco: "Yo no lo promocioné, solo lo difundí", ha declarado, después de remarcar que quienes "participaron" lo hicieron "voluntariamente", afirmó. Quiso separarlo de su labor presidencial. "Es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol, que eso quede claro", ha aseverado el inquilino de la Casa Rosada.

Javier Milei ha recibido al menos 112 denuncias por estafa y asociación ilícita para delinquir. También se ha anunciado Milei y su hermana Karina fueron denunciados en los Estados Unidos. El departamento de Justicia y el FBI de ese país recibieron del estudio jurídico argentino Moyano & Asociados un “reporte de operaciones criminales” y “múltiples irregularidades en la operatoria con criptomonedas y datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense”. Una de esas denuncias es del trader Ape, que perdió un millón de euros con la criptomoneda. Lejos de quedarse ahí, ha subido un vídeo con un tono amenazante.

El brutal enfado de un trader con Milei

En ocasiones se dice que una imagen vale más de mil palabras, pero en este vídeo si juntamos ambas nos da como resultado una bomba con más de cuatro millones de reproducciones en 'X'. Solo el inicio ya muestra el minuto que está por venir. "¡Estoy jodido, estoy arruinado!, grita un Ape totalmente fuera de sí sin camiseta mientras destroza una cachimba contra la pared lanzándola violentamente. Tras repetir que está arruinado, se dirige directamente al presidente: "Voy a encontrarte. Tú me has engañado, no tengo nada", arremete.

Sigue explicando su versión totalmente sobrepasado: "He tenido que vender mi reloj, he tenido que vender todas mis cosas y no tengo nada. Creí en ti pedazo de mierda", continua, llegando a insultar gravemente a gritos a Milei. Insiste en que ha sido engañado: "Me mentiste, hermano, y voy a encontrarte", repite una y otra vez mientras grita descontrolado por toda la casa.

El enfado no viene solo por las pérdidas millonarias

Mientras sigue su ruta por la casa vuelve a apuntar al presidente, desvelando un nuevo motivo: "Solo voy a decir una cosa. Estoy muy enfadado desde que el presidente de Argentina quiere bloquearme. Quiere bloquearme como una pe...", desvela. El bloqueo en redes y el que se desmarcara de la polémica no sentó nada bien a este joven.

El contraataque de este estadounidense

Ape ya tiene claro la forma en la que le va a devolver esto a Milei: "Voy a ser un telediario argentino todo el día mañana y voy a trabajar en algo para recuperar todas las pérdidas millonarias". El joven se ha paseado por distintas televisiones del país explicando la situación. Además, lo hizo en castellano, lo que le acerca al público del país. "Voy a recuperar todos los millones que has robado, voy a arreglar esa mierda", concluye. Justo al acabar de explicar todo se calma totalmente, estado de ánimo totalmente opuesto al del resto del vídeo.

No todos perdieron dinero

En el primer día de operaciones de $Libra hubo alguien que ganó más de ocho millones de dólares y otras dos personas o empresas que ganaron 6,5 y 5,9 millones, respectivamente. Fueron de las primeras personas que compraron esa criptomoneda y vendieron justo antes de que compenzara a desplomarse. En el lado negativo, se dice que hay 44.000 damnificados, algo que ha negado Milei.

Sin apenas argentinos entre los damnificados, según Milei

El presidente quiso restarle importancia al afirmar que hay pocas personas de su país afectadas: "Los argentinos te diría que no creo que haya más de cinco. La mayoría son estadounidenses y chinos", ha dicho. A su vez, ha asegurado que "son personas hiper especializadas en estos elementos" y que, "dadas las dificultades que implicaba participar en este evento, tenías que estar muy interiorizado". "No es tema menor", ha zanjado tratando de eludir la responsabilidad.