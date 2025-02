Qué es $LIBRA: así es la criptomoneda que Milei promocionó y que ha sido un batacazo

El presidente argentino, Javier Milei, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica tras promocionar $LIBRA, una criptomoneda con posibles nexos fraudulentos. Cuatro dirigentes políticos presentaron una primera denuncia contra el mandatario el pasado domingo, acusándole de "asociación ilícita", "estafas", e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", a raíz de incidente. Milei y algunos miembros de su gabinete también serán investigados por la Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina a petición propia, para que esta esclarezca si efectivamente "existió una conducta impropia".

"No tengo vinculación alguna"

Fue el viernes por la noche cuando el presidente argentino recurrió a su cuenta de X para promover la criptomoneda, sobre la cual llegó a afirmar que estimularía la economía, y contribuiría el crecimiento de las pequeñas empresas. Como resultado, el valor de $LIBRA se disparó durante un breve periodo. Su precio pasó de 0,3 centavos de dólar hasta 5,54 dólares, y acto seguido se desplomó ante los temores de que la criptodivisa fuera una estafa.

A las pocas horas, Milei optó por borrar la publicación, asegurando: "Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y por eso decidí no seguir dándole difusión". Una explicación que no ha logrado calmar los ánimos de los miles de personas que realizaron la inversión, ni de la oposición, que consideran que con sus palabras, el presidente argentino podría haber sido partícipe de una estafa millonaria.

¿Qué hay detrás de $LIBRA?

$LIBRA es una criptomoneda creada por el proyecto 'Viva la Libertad', a su vez impulsado por la empresa panameña KIP Network INC. Como recoge su web, su misión es "impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y negocios locales". Es aquí donde entraría en juego la moneda, que como explican pretende "canalizar el financiamiento de forma eficiente y descentralizada".

En la actualidad, tiene un valor de 0,0006 centavos, y los expertos creen que su lanzamiento podría corresponderse con una maniobra conocida como 'rug pull' o 'tirón de alfombra', un modelo de fraude por el cual los desarrolladores de criptomonedas buscan atraen inversores para las mismas, y luego abandonan el proyecto con los fondos recaudados.

Una idea que parece respaldar el informe financiero de la firma estadounidense Kobbesissi Letter recogido por EFE, el cual revela que al constituirse la moneda, los inversores iniciales de $LIBRA comenzaron la retirada dinero con ganancias de 87,7 millones de dólares y "en cinco horas, se borraron más de 4.400 millones de capitalización de mercado".

Hubo dos reuniones

En las próximas semanas le corresponderá a la justicia argentina dilucidar cuál es el grado de relación de Javier Milei con el proyecto. El despacho presidencial ha asegurado que el primer encuentro entre los representantes de la compañía KIP Protocol, vinculada a la moneda, y el presidente argentino tuvo lugar en octubre. En la reunión, le habrían presentado la idea de desarrollar un proyecto bajo el nombre "Viva la Libertad", a través del cual fue creado el toquen. El 30 de enero tuvo lugar la segunda reunión entre Milei y los miembros del proyecto en la Casa Rosada.

Como apunta EFE, desde el palacio de gobierno de argentina han derivado responsabilidades, alegando que las publicaciones donde se hace mención de $LIBRA se realizaron a través de las cuentas personales del presidente, pero que no fue "parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda".