Un inglés explica cuáles son las tres frases imprescindibles para vivir en Andalucía y arrasa en TikTok: "Tate ahí"

El andaluz es una de las variedades lingüísticas del español habladas, principalmente, en Andalucía. No se considera una lengua distinta al castellano, como puede ser el catalán, el euskera o el gallego, sino hace más referencia a la pronunciación que hacen los ciudadanos que viven el sur de España sobre nuestro idioma. Así lo refleja el "inglés andaluz", una persona británica que se ha ganado el corazón de los andaluces a través de sus tutoriales en TikTok sobre cómo vivir en esta Comunidad Autónoma.

El joven se hizo viral en la plataforma con uno de sus últimos vídeos, en el que explicaba cuáles son las tres frases básicas para vivir en Andalucía y que tienes que saber sí o sí. Entre las características del andaluz, se encuentra el yeísmo, es decir, pronunciar las "ll" y las "y" de la misma forma; la aspiración de la J o H; la pérdida o aspiración de la S final, como en sensaciones, o la pérdida de consonantes. También el rotacismo, como se ve en palabras como "fútbol" que tiende a ser pronunciado como "furbo".

Estas son las tres frases necesarias y típicas para vivir en Andalucía, según un joven inglés

Así, dependiendo de la zona, pueden verse otras variaciones. En el andaluz occidental, que también se puede ver en el sur de Extremadura, encontramos la pronunciación fricativa del dígrafo CH, el seseo o el ceceo. Mientras, en el caso del andaluz oriental, también hablado en la Región de Murcia más allá del este de Andalucía, encontramos la ausencia de seseo y ceceo, pero una apertura vocálica, sobre todo para marcar el plural. Por otra parte, el acento andaluz también se ha visto influenciado por los dialectos hispanoamericanos.

Así, este joven, que reside en este comunidad, explica algunos consejos básicos para vivir en Andalucía y, más allá de hablar castellano, entender estas variaciones que se hacen en la zona. La primera de ellas es "estoy de acuerdo contigo", que inglés sería "I agree with you". "Esto, en andaluz sería 'aro, aro'", explica. La segunda es "Can you wait over there please?", en referencia a "Por favor, ¿puedes esperar por allí, por favor". "En andaluz, esto se dice 'Tate ahí'". Por último, explica que "Don't you think that is strange?", que en español significa "¿No te parece curioso?", se "traduciría" al andaluz como "Fitetu" (o Fíjate tú).

La publicación se ha llenado de comentarios que dicen que este extranjero "es la persona con más arte que han visto", así como que "es un andaluz más". No es el único video destacado de usuario, pues la mayor parte de su canal hace referencia a Andalucía y a la pronunciación de los andaluces. Por ejemplo, en una de sus publicaciones, dice: "¿Cómo tiene un andaluz razón con solo dos letras?". "Por ejemplo, en español, se dice. 'Mira, no me has hecho caso, ahora te has caído y te has hecho daño'. Mientras, en inglés es 'Look, you didn't pay attention to me. You've fallen over and hurt yourself'. Pero, en andaluz se dice 'Ea'.