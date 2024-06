El Interterritorial elige este viernes a un vicepresidente "ante el vacío" de Mónica García, "que no está a la altura"

La ministra de Sanidad, Mónica García, preside mañana un nuevo Consejo Interterritorial que tiene previsto designar, a instancias de los consejeros del PP, a un vicepresidente de este órgano para "ocupar el vacío" de una presidenta que, consideran, "no está a la altura".

La elección de la vicepresidencia es el punto 2 del orden del día de esta cumbre ordinaria del CISNS, que en su reglamento contempla que puede ostentarla "uno de los consejeros competentes en materia de sanidad de las comunidades autónomas, elegido por y entre todos los consejeros que lo integran".

Para ello, "será necesario el voto favorable de la mitad más uno de los consejeros, con el quórum de asistencia" que exige la presencia de al menos 13 miembros del Consejo.

Su función será la de presidir el pleno de este órgano "en ausencia del presidente", es decir, del responsable del Ministerio, en este caso Mónica García que, según trasladan desde el Ministerio a EFE, "siempre va a estar".

A su vez, la presidenta "podrá delegar en el vicepresidente las funciones que en cada caso estime convenientes".

Las comunidades del PP han reclamado retomar esta figura en mitad del agrio debate que han mantenido en las últimas semanas con el Ministerio por la falta de recursos que va a padecer, un verano más, el SNS, una cuestión que, aunque no consta en el orden del día, nada impide que salga en el último turno de ruegos y preguntas.

En opinión de los consejeros populares, la ministra "no está a la altura". "Necesitamos alguien con experiencia que cubra ese vacío. Estoy seguro de que lo aceptará, no puede decir que no", aseguró el pasado martes el responsable aragonés de Sanidad, José Luis Bancalero.

En su opinión, "Mónica García está dinamitando el sistema, cuando las autonomías le pedimos medidas se pone detrás de una pancarta, pero es la ministra de todos los españoles. Aumenta la cartera de servicios, y todas las autonomías estamos de acuerdo en dar más prestaciones, pero eso debe ir acompañado de recursos y financiación", añadió.

Además de esta cuestión, el Interterritorial tiene sobre la mesa otras muchas cuestiones, entre ellas, la propuesta de designación del representante de las comunidades en las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO).

También dos proyectos de reales decretos: el que regula la publicidad de los productos sanitarios y el que modifica la ley anterior sobre el acceso excepcional al título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y sobre el ejercicio de la Medicina de Familia en el Sistema Nacional de Salud (los conocidos como MESTOS).

La ministra informará a los consejeros de iniciativas como el mapa de recursos sanitarios de la ELA y de distintos informes, como el de la evolución de los Proyectos ZERO de las UCI, el de líneas prioritarias de actuación de la Estrategia de Enfermedades Raras del SNS 2024, el anual de la Comisión frente a la Violencia en los Niños, Niñas y Adolescentes 2022-2023 y el de la situación de la Atención Sociosanitaria en España 2022.

Por último, dará cuenta de la Hoja de Ruta de los Cuidados y Comité de Cuidados en Salud; del avance de la ejecución de la Estrategia de Salud Digital y del informe sobre la asistencia sanitaria a personas desplazadas y titulares del Convenio especial de prestación de asistencia sanitaria.

A continuación, aprobarán diversos acuerdos: sobre recomendaciones de mejora de la atención psicológica en cáncer en el SNS o el de nuevas patologías y procedimientos para cuya atención se precisa designar centros, servicios y unidades de referencia (CSUR), en las áreas de neumología y cirugía torácica y atención a las personas trans y atención a personas con desarrollo sexual diverso.

La actualización del acuerdo sobre lentes de contacto para niños con afaquia o la ampliación del plazo de ejecución del Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del SNS en el ámbito de Salud Digital son otros de los asuntos pendientes.

Además, se dará luz verde a tres acuerdos de distribución de fondos: uno para el equipamiento del Plan de Acción de Salud Mental (38,5 millones) y otro para Estrategias frente a Enfermedades Raras y Enfermedades Neurodegenerativas (incluida ELA), por valor de 2,8 millones, y un último para la mejora de los Sistemas de Información del SNS (2 millones).

Los últimos están relacionados con la creación de la Ponencia de Fondos Europeos y Asuntos Financieros y con la aprobación de la Guía de Inspección para los centros y servicios de reproducción humana asistida (RHA),informa Efe.