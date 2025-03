Un jardinero se sorprende por la llegada inusual de un visitante a su jardín: "No he visto uno desde 1977"

Cuando tienes un jardín puedes apreciar un pequeño mundo ofrecido por la naturaleza en tu propia casa. Un mundo maravilloso y lleno de energía en la que puedes observar como algunos animales se acercan a hacer vida, comer o simplemente descansar en un lugar tranquilo y cómodo.

Si tu jardín está bien cuidad y tiene todo lo necesario, los pequeños animales se acercarán y te harán vivir un momento emocionante, cosa que le ha sucedido a este ciudadano con un ave sorprendente.

La inesperada visita a este jardinero

Un amante de las aves en Austin Texas recibió una visita inesperada que lo hizo emocionarse mucho y compartir su momento en redes sociales.

Lo que encontró en su jardín fue una especie de pájaro que no había visto desde 1977 afirma. Muchos de estos animales son escasos hoy en día debido a la reducción de sus hábitats y al aumento de la contaminación. A parte, si a esto le añadimos las altas temperaturas que hemos presenciado en los últimos años, es difícil que sobrevivan este tipo de aves.

Se trata de un azulillo siete colores o Painted Bunting como afirma el experto en aves a través de Reddit. Hablamos de un tipo de pájaro que tiene la cabeza azul, el pecho rojo y la espalda amarilla y verde. Con estos increíbles colores y su pequeño tamaño es algo asombroso encontrarse con alguno para los amantes de las aves.

Es una especie de ave paseriforme de la familia cardinalidae. En ocasiones puede ser difícil de ver ya que a menudo se esconde entre las ramas, incluso cuanto está cantando. El plumaje de las hembras y los jóvenes es verde y amarillo verdoso, lo que les sirve para camuflarse entre la naturaleza.

Los Azulillos sietecolores son aves sociales. Se alimentan durante el día saltando por el suelo, deteniéndose cautelosamente cada cierto tiempo para esconderse. Son tímidos, reservados y a menudo difíciles de observar con el ojo humano, aunque pueden ser bastante accesibles cuando se habitúan a los comederos de aves

Aunque actualmente no se encuentra en peligro de extinción, los aficionados de las aves la ven cada vez menos. Según explicaba uno de estos amantes "qué suerte, no he visto uno en persona desde 1977".

Azulillo pintado La Razón

Cómo cuidar tu jardín para atraer animales bonitos

Si quieres contribuir al planeta y que aumenten las posibilidades de atraer animales de este tipo como mariposas y aves atractivas, debes reforestar parte o la totalidad de tu jardín.

Para hacerlo, debes reemplazar el césped que consume mucha agua y plantar plantas autóctonas del lugar te ayudará a crear un jardín de bajo mantenimiento que atraerá a la fauna. Las flores por su parte atraerán a los polinizadores y otros insectos beneficiosos y estos insectos atraerán a las aves. De esta manera tendrás un jardín floreciente que requiere muy poca agua y mantenimiento y que te ofrecerá un espectáculo fascinante cada día mientras los pequeños animales van y vienen.