Jorge Rey lanza una nueva predicción sobre el tiempo y alerta de una DANA con nieve en España: "No será Filomena, pero..."

Aficionado a la meteorología, el joven Jorge Rey ha logrado convertirse en todo un referente para los meteorólogos gracias a sus predicciones. Este burgalés pronostica el tiempo utilizando el método de las cabañuelas, y ha sido capaz de predecir cómo sería la situación meteorológica en España en varias ocasiones. Así, en su último video, menciona su previsión del tiempo para los próximos días, recordando a la tormenta de nieve Filomena.

A sus diecisiete años, se define a sí mismo como "tu hombre del tiempo", y ofrece su particular parte meteorológico a base de refranes en su canal de YouTube. "He vivido siempre en un pueblo de Burgos, la naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo", suele asegurar, añadiendo que es sobre todo el comportamiento de las hormigas su base de conocimiento para dar sus predicciones.

Esta es la predicción del tiempo de Jorge Rey para los próximos días: Las provincias de España donde habrá nieve

"Estos animales son buenos indicadores para dar altas precisiones, más allá de mapas o métodos tradicionales". Rey vaticinó hace dos inviernos mediante sus métodos predictivos tradicionales la tormenta Filomena. De cara a este mes de enero, admite que "no llega Filomena, pero llega una borrasca que va a pegar un buen meneo".

"El lunes 8 de enero llega una borrasca a la Península que el martes dejará precipitaciones en la zona centro y sur del país. Durante el miércoles, esta borrasca pasará a la vertiente mediterránea, desencadenando precipitaciones en toda la mitad este del país de una forma intensa".

El joven burgalés recuerda que hace unas semanas adelantó la llegada de un temporal a través del método de las grullas: "Ha pasado un mes de las grullas y tenemos ante nosotros un temporal en buena regla", presume. Y lanza un consejo a sus seguidores: "Ve cogiendo mantas, que el frío llega de verdad".