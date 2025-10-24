Tribunales
Juicio al exsecretario y al exasesor jurídico de Colegio de Medicos de Madrid por estafar casi 178.000 euros
La Fiscalía pide seis años de prisión para ambos acusados
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo martes al exsecretario del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEN) y al anterior asesor jurídico por la presunta comisión de delitos de estafa y falsedad documental.
El fiscal solicita en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, a los dos acusados, Armando F. S. y José Luis A. N., una condena de seis años de prisión y una indemnización de 176.497 euros.
Según el fiscal, ambos acusados fraguaron "un plan, con la finalidad de lucrarse injustamente en perjuicio del ICOMEM y repartirse en la proporción que acordaron los injustos beneficios económicos que habrían de obtener" entre los años 2020 y 2021.
Los acusados, en desarrollo del plan urdido trasladaron varias actas a Juntas, de manera falsaria, con "acuerdos que no se habían adoptado, tales como la delegación de facultades para suscribir contratos, negociar o fijar condiciones económicas".
