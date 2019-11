Las apuestas "on line" nos rodean

Resulta difícil ponerle puertas al campo... De la misma manera, es complicado controlar el juego en línea, en redes sociales o en internet –como quieran decir–. El Estado lo intenta, pero nada. Lleva las de perder de entrada en su intento de cobrar impuestos y controlar los flujos de negocio en un cosmouniverso del juego y la ludopatía que está, muchas veces, fuera de las fronteras de ese Estado. Además, como los casinos y las casas de apuestas online son algo relativamente nuevo, es difícil tener cifras exactas de su éxito, pues los diferentes Gobiernos han ido modificando las leyes de juego conforme iban apareciendo cada vez más casinos y casas de apuestas online. Aún así, todos los países han seguido la misma tendencia: al alza. Esa es la realidad. A este desarrollo ha contribuido la evolución tecnológica, como los móviles y las tabletas, que permiten jugar desde, literalmente, cualquier lugar a través de una app o de la web de un casino o casa de apuesta. También la flexibilidad de los Gobiernos de algunos países en temas de regulación, o de entuertos que no son ni países, pongamos por ejemplo a la colonia de Gibraltar, ajena por voluntad propia a todo control: por ejemplo, gracias a las nuevas regulaciones se pueden hacer apuestas deportivas en otros países. Esto permite hacer apuestas en los deportes preferidos o los equipos, por ejemplo de fútbol, que seguimos. Una situación que ha provocado además una fuerte contestación social. Con manifestaciones en las calles ante la proliferación de casinos de barrio. Eso es abarcable. Lo que no lo es tanto es la lucha contra las apuestas desde el móvil o la tableta. En España, por ejemplo, siempre hay anuncios de casinos online en la televisión, lo que ha hecho que más de uno se anime a probarlos. Lo mismo ha ocurrido con los demás países del mundo y poco importa que estos sean desarrollados o no. La publicidad de casinos y casas de apuestas online ha hecho que se juegue más que nunca. En España, que es todavía un mercado en desarrollo en el ámbito de las apuestas online, en el 2018, el gasto en publicidad para sitios de apuestas deportivas y casinos online superó los 30 millones de euros. Una situación que, a la vista está de los estudios realizados, crecerá en los próximos años.