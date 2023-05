Lawrence Summer: “Lo peor es cuando los gobiernos deciden qué es lo que se debe enseñar”

Lawrence Summers, economista estadounidense ex secretario del Tesoro de EE UU con Bill Clinton y director del Consejo Nacional de Economía de EE UU con Barack Obama cree que uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan las universidades es “ir más allá de las fronteras de tu campus y que el conocimiento pueda llegar a todos los puntos del planeta y esto es posible gracias a la tecnología”. Sin embargo, también cree que “ lo peor es cuando los gobierno deciden qué es lo que se debe enseñar”. Ello no quita que se pueda exigir rendición de cuentas a los campus porque “nuestra sociedad invierte mucho en las universidades y tiene derecho a preguntar sobre qué es lo que sale la universidad y lo que produce. Tenemos derecho a la excelencia y que se rinda cuenta pero no en lo que concierne a la sustancia”.

El también ex presidente de Harvard, en una conversación con la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en la clausura de del V Encuentro Internacional de Rectores Universia también ha reflexionado sobre cuestiones como la necesitad de preparar a los estudiantes para el mundo laboral. “No se puede tener éxito si no preparas a tus graduados para el trabajo. No vas a maximizar tu impacto si no te asocias de manera eficaz con las empresas para que el conocimiento que generes tenga un impacto máximo porque necesitamos comprender el ADN, pero hay que hacer posible que llegue la medicina a las personas”.

El experto ha puesto énfasis en la idea del papel clave que han jugado las universidades en la creación de la vacuna de la Covid-19 o incluso en la creación del Chat GPT pero también invitó a las universidades a “salir de la zona de confort y eso les impida ser motor de desarrollo”. “La educación te desafía hace que pienses en cosas que te haces sentir incómodo y te plantea cosas en las que no habías pensado antes y si quieres sentirte cómo en tu habitación no vengas a la universidad.