¿Es legal irse de vacaciones si estoy de baja laboral? Esto es lo que dicta la normativa vigente

Con la llegada del verano son cientos los trabajadores que ultiman la elección de sus vacaciones. Viajar a otros lugares, a menudo para desconectar o, simplemente, para conocer otras partes del mundo, es imprescindible para volver al trabajo con las pilas recargadas.

En España, el Estatuto de los Trabajadores garantiza a estos unas vacaciones de, mínimo, 30 días naturales por año trabajado, aunque no tienen porqué disfrutarse de seguido. La elección de las fechas en las que cada trabajador disfrutará de sus vacaciones es fruto de unas negociaciones previas entre la empresa y el empleado siguiendo, siempre, lo establecido en el convenio colectivo. No obstante, existe una duda sobre el periodo de baja laboral relacionada con las vacaciones: ¿puedo pasar mi baja en otro lugar distinto al que resido?

¿Un derecho o un abuso?

Estar de baja laboral significa que el trabajador no posee las garantías necesarias para poder desarrollar su trabajo habitual de manera efectiva y, por ende, que no puede acudir a su puesto de trabajo porque no lo puede desempeñar por enfermedad, accidente laboral o cualquier otro motivo.

Así, el artículo 165 de la Ley de Seguridad Social detalla que un trabajador sí que puede viajar y desplazarse durante su periodo de baja laboral, siempre y cuando predomine el "sentido común". No obstante, en los casos en que la Seguridad Social detecte un posible caso fraudulento, esta puede cancelar o suspender la incapacidad temporal si el empleado no cumple con esta premisa y,. además, la empresa puede llevar a cabo un despido procedente.

No obstante, en situaciones de enfermedades como la ansiedad o la depresión, los profesionales recomiendan salir a la calle y cambiar de aires, es decir, viajar a otros lugares para generar impactos positivos para la salud.

¿Debo viajar con autorización médica?

Según indica el abogado y divulgador LawTips en su cuenta de TikTok, no es necesario notificar a nadie que vas a desplazarte. Eso sí, el irse de vacaciones estando de baja corre a riesgo y cuenta del trabajador.

Además, el especialista en derecho detalla que, de tener programada una revisión médica mientras el trabajador se encuentra de vacaciones, debe acudir por su cuenta, sí o sí al lugar en el que e citen, esté donde esté.