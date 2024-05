Trucos para no dejarse la cartera en las vacaciones de verano

El verano está a la vuelta de la esquina y muchos ya tienen la mente puesta en sus próximas vacaciones. Los más previsores incluso ya las han organizado. Planearlas con bastante antelación suele la clave para abaratar mucho los gastos de gestión y hacer que no sea necesario rascarse tanto el bolsillo como si se deja todo para última hora. Sin embargo, hay quien no puede permitirse hacerlo de este modo y, al final, se encuentra con que el coste de los destinos, desplazamientos, estancias y restaurantes ascienden considerablemente conforme se va aproximando la fecha de la escapada.

No obstante, poniendo en marcha algunos trucos es posible que no sea necesario invertir unas cifras astronómicas para disfruta de un merecido y digno descanso estival. Trainline, la plataforma líder en reservas de viajes en tren y autobús en Europa, ha observado gracias a sus datos internos qué trucos son esenciales para no dejarse la cartera en las vacaciones de verano. A grandes rasgos, la clave está en comprar los billetes con tiempo y tener flexibilidad en los días elegidos para viajar.

Adquirir los billetes de tren con antelación

Cada vez más turistas apuestan por viajar en tren por España. Este medio de transporte les brinda la posibilidad de descubrir sus rincones y disfrutar de paisajes preciosos desde la ventanilla de su asiento y eso no tiene precio. Ahora bien, para que dicho precio no sea excesivamente alto es esencial planificar el viaje con tiempo.

Analizando datos del año pasado en los destinos más solicitados por los viajeros en verano, Trainline ha observado que, reservando con diez semanas de antelación, los billetes en las cinco rutas más demandadas en la plataforma en España, resultaron ser de media un 52% más baratos en comparación a su compra en el mismo día de salida, lo que viene a suponer un ahorro medio de más de 25 euros por billete.

Este ahorro aumenta hasta el 57% en rutas tan populares durante los meses de verano como la de Barcelona a Madrid y la de Alicante a Madrid, lo que supone un ahorro de casi 28€ por billete en la ruta de Barcelona y de más de 24€ en la de Alicante; dinero que pueden gastar en una paella con vistas al mar aquellos viajeros más previsores. Cabe destacar que la ruta en la que más dinero se ahorraron los españoles que reservaron con antelación fue la de Madrid a Málaga, uno de los destinos más visitados en verano, con más de 29€ de ahorro en aquellos billetes comprados con tiempo suficiente.

La flexibilidad, otra regla de oro

Además de la antelación, otra regla de oro a la hora de ahorrar planificando tus vacacioneses ser flexible. Tener flexibilidad, especialmente a la hora de elegir fechas de viaje, puede ayudarte a que el transporte o el alojamiento resulte más barato. Para facilitar esta elección de fechas, a la hora de comprar tus billetes de tren, esta compañía dispone de un calendario que muestra el precio mínimo para el trayecto en cada día del mes.