Localizados siete kilos de cocaína en la bodega de un barco atracado en Avilés

La Guardia Civil, la Policía Nacional y agentes de Vigilancia Aduanera, han intervenido más de 7 kilos de cocaína en la bodega de un buque granelero atracado en el muelle sur de Avilés.

Según ha informado la Guardia Civil fue a primera hora de la tarde del pasado jueves cuando se tuvo conocimiento a través de las distintas salas de coordinación operativa del hallazgo de una mochila con varios paquetes de lo que pudiera ser cocaína en la bodega de un buque granelero, que había salido del puerto Callao ( Perú).

La mochila se localizó bajo la carga, compuesta por concentrado de Zinc, cuando el buque estaba siendo descargado en el muelle sur del puerto de Avilés. Una vez personados en el muelle los diferentes cuerpos policiales y tras comprobar que efectivamente la mochila contenía siete paquetes rectangulares de una sustancia pulverulenta de color blanco, envueltos en varias capas de plástico, realizaron la prueba de narcotest, la cual arrojó un resultado positivo a cocaína, por lo que inmediatamente se procedió a su incautación y custodia.

Conformado un equipo conjunto de Guardia Civil, Policía Nacional y DAVA, se ha dado inicio a una investigación para conocer el origen y destino de esta sustancia. Las diligencias instruidas serán remitidas al Tribunal de Instancia de Avilés. La droga intervenida será entregada en el departamento de Sanidad de la Delegación del Gobierno de Cantabria para su análisis.