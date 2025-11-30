Roban en Francia caracoles de "alta gama" por valor de 100.000 dólares

Llamativo robo en francia, con la desaparición de una enorme reserva de caracoles comestibles de la granja "Caracoles de Grand Croix", proveedor líder de restaurantes de alta cocina. Los productos sustraídos, que incluían caracoles frescos, congelados y enlatados, están valorados en más de 100.000 dólares, un golpe que ha sumido a la granja en el caos a medida que se acerca la temporada navideña.

Los ladrones irrumpieron en las instalaciones de almacenamiento y vaciaron los refrigeradores de aproximadamente 450 kilogramos de caracoles, según el propietario de la granja, Jean-Mathieu Duverne. Las fotos tomadas después del incidente muestran refrigeradores casi vacíos.

La gerencia de la granja expresó su pesar por tener que emitir tal comunicado solo unas semanas antes de un período que representa el 60% de sus ingresos anuales. Sin embargo, el equipo trabaja para reponer rápidamente las existencias y satisfacer el aumento de la demanda a finales de año, especialmente de los restaurantes de alta gama que dependen de ellos regularmente.

A pesar de la magnitud de la pérdida, la granja logró abastecer a algunos de sus clientes habituales, incluidos restaurantes con estrellas Michelin, en un esfuerzo por minimizar el impacto del incidente en la reputación y las relaciones comerciales del establecimiento. El incidente plantea dudas sobre la eficacia de las medidas de seguridad supuestamente implementadas para proteger un producto alimenticio que es un pilar de la cocina francesa.

Los observadores creen que lo sucedido revela la fragilidad de las cadenas de suministro y plantea inquietudes sobre el surgimiento de un mercado negro de productos de lujo, al tiempo que se cuestiona cómo un país con un sofisticado sistema de seguridad podría no proteger un recurso alimenticio de tal valor económico, subrayan distintos medios.