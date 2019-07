Los padres por gestación subrogada atrapados en Kiev denuncian el desamparo de la Embajada

Mientras hoy el Parlamento portugués decidió rechazar la posibilidad de arrepentimiento de la madre en un proceso de gestación subrogada, lo que mantiene bloqueada la ley que abriría la puerta a esta práctica en el país, las familias españolas atrapadas en Kiev volvieron a concentrarse en las puertas del Consulado de España. Y como cada viernes, con él de hoy ya van cuatro, leyeron una carta en esta ocasión dirigida a la embajadora de España en Ucrania, Silvia Cortés Martín. Nada más comenzar el manifiesto las decenas de padres allí reunidos le preguntaron “¿por qué se empeña en cerrarnos la puerta de lo que debería de ser nuestra casa?”. Tras aseverar que “no respeta la constitución” por no inscribir como españoles a los bebés nacidos por gestación subrogada (sigue la orden que publicó el Gobierno de Sánchez en el BOE por la que ya no se podían inscribir niños sin ni siquiera dar un plazo), le preguntan: “¿Qué piensa usted, en su fuero interno, cuando nos ve aquí desamparados desde hace más de 100 días?”. “Solo ejecuta las órdenes que le dicta el Gobierno pasando por alto lo que dice la Ley y los Tratados Internacionales. Usted lo hace conscientemente, creemos que usted está incumpliendo la Ley y lo hace a sabiendas. Y más aún después del reciente Dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que insta a conceder la filiación paterna y la materna de forma efectiva y con prontitud”. La misiva continúa y los padres le recuerdan que hay “140 familias españolas con sus bebés a las que no les está dando protección ni el amparo que se supone a su cargo. Tras recordarle que en otros países como Francia, Italia, Estados Unidos o Japón los padres vuelven con sus bebés a casa con la nacionalidad que les corresponde -la de sus progenitores-, le aseguran que van a continuar concentrándose como cada viernes en las puertas de la Embajada.

Se trata de la cuarta vez que las familias atrapadas en Kiev leen una carta abierta en sus concentraciones. La primera fue dirigida a la Casa Real, la segunda a Pedro Sánchez, y la tercera a la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo. Desde Apingu (Plataforma Apartidista por la Protección de la Infancia Nacida en Georgia y Ucrania) aseguran que no cesarán hasta que el Gobierno les dé una solución.