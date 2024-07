Hasta luego, grasas: los cinco mejores zumos de frutas para reducir el colesterol en sangre

No es lo mismo perder líquidos que perder peso corporal. Podemos estar más deshidratados que una pasa en el Sáhara y aún así tener las arterias obstruidas por el colesterol. Si no nos hidratamos correctamente, y con más razón ahora en verano, correremos más riesgos de salud.

Beber es casi tan importante en una dieta como comer. En medio de una tardía "operación bikini", lo más conveniente para recortar algunos kilos de manera saludable es tomar zumos de frutas. Son dulces, son refrescantes, son saciantes y, lo más importante, nos ayudan a mantenernos hidratados y frescos como una lechuga iceberg en medio de este bochorno estival.

Otro punto importante es no obsesionarse con reducir el peso de golpe, todo lleva su tiempo y su ritmo. No se puede pretender perder de golpe lo que se ganó paulatinamente. Además, que no es sano mentalmente, hay que ir luchándolo poco a poco, como con todo.

Los batidos de frutas naturales que traemos hoy son una opción perfecta para reducir el colesterol sin renunciar al disfrute. Lo ideal es tomarlos con un par de cubitos de hielo, pero ya va al gusto de cada cual.

¿Qué es el colesterol y por qué es un problema?

El colesterol es una sustancia natural que está presente en todas las células del cuerpo humano. Se divide en dos tipos: HDL (colesterol bueno) y LDL (colesterol malo). El exceso de este LDL es el que puede provocar la formación de placas en las arterias, aumentando el riesgo cardiovascular.

Estas placas están compuestas por colesterol malo, grasas y calcio, principalmente, y se pueden acumular en el tracto sanguíneo, pudiendo llegar a provocar presión arterial alta y problemas para la salud.

Colesterol DREAMSTIME DREAMSTIME

Según la Sociedad Española de Cardiología, alrededor de 20 millones de personas en España tienen niveles de colesterol por encima de lo recomendado. Para contrarrestar este problema, ponen el foco en la alimentación como uno de los pilares fundamentales para controlarlo.

Cinco zumos de frutas para bajar el colesterol en verano

1. Zumo de sandía

La sandía, una de las frutas con más agua, es rica en vitaminas A, B y C, además de en potasio y magnesio, unos minerales fundamentales para el buen funcionamiento del organismo.

La sandía contiene tres antioxidantes (arginina, citrulina y licopeno) que son clave para bajar el colesterol, ya que impiden que se oxiden las células que componen la grasa, dificultando así la formación de placas en las arterias.

2. Zumo de kiwi y manzana

Es uno de los favoritos de muchos dietistas, tanto por su sabor como por sus propiedades vitamínicas. El kiwi es una de las mejores fuentes de vitamina C, que juega un papel fundamental para la reparación celular, así como para el crecimiento de los músculos y huesos y una mejor producción de colágeno.

Los altos niveles de magnesio y fibra presentes en el kiwi contribuyen a un mejor funcionamiento del tránsito intestinal, además de a una mejor producción de colágeno natural del cuerpo.

La manzana añade un compuesto esencial: la pectina. Es una fibra soluble que ayuda a reducir el nivel de colesterol en sangre y así prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares derivadas.

TE INTERESA. Estas son las personas que deben evitar el kiwi: descubre si estás en la lista

3. Zumo de tomate

Es el primo sin aceite del gazpacho y el salmorejo, o el pariente abstemio del "Bloody Mary". El tomate es uno de los mejores alimentos para rebajar el LDL (colesterol malo). Es fácil y rápido de preparar, y se vende ya hecho en muchos supermercado, aunque se debe comprobar primero que no lleve aditivos.

Zumo de tomate con pimienta. Unsplash Unsplash

Contiene licopeno y vitamina B (niacina), unas sustancias que ayudan al organismo a reducir de manera natural los niveles de grasa en sangre. Además, sus altos niveles de fibra contribuyen a un mejor funcionamiento del tránsito intestinal.

4. Zumo de piña y uva

Era uno de los zumos más populares en los patios de los colegios a principios de siglo. Pero la opción más saludable siempre es prepararlos en casa o, en su defecto, escoger aquellas marcas que no añadan azúcares ni otras sustancias al jugo natural de las frutas.

Por otra parte, siempre es mejor tomarlo con pulpa si se quieren extraer todas las vitaminas y más especialmente la fibra de estas frutas. Ambos frutos son ricos en vitamina C, magnesio y potasio.

La piña, por su parte, añade vitaminas A y B. Lo que no mucha gente sabe es que si se le añade también la cáscara de la piña (previamente lavada) al zumo, se obtiene mucha más cantidad de fibra.

TE INTERESA.Así ayudan las uvas a frenar el colesterol

5. Zumo de granada con limón

La granada es una de las frutas que más se suelen citas en todos los manuales de dietas para la reducción del colesterol. Contiene fibra, vitaminas C, E y K, además de potasio y folato. Cuando el cuerpo sufre una falta de folato, los glóbulos rojos crecen de manera exagerada (macrocitos) y contribuyen a la fatiga física.

El limón es un superconcentrado de vitamina C, que ayuda a la sangre a fluir con más facilidad, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como el riesgo de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

Todas estas frutas son bastante accesibles en verano, y son el complemento perfecto a una dieta equilibrada para conseguir una buena hidratación al tiempo que mejoran los niveles de colesterol malo en sangre.