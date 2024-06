Madrid desmiente a Mónica García sobre el Hospital de Chamberí: "es otro bofetón que recibe de sus socios de Gobierno"

La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró ayer que se sintió "molesta" cuando conoció la noticia sobre la privatización del antiguo hospital militar, situado en el barrio de Chamberí, en Madrid, después de que el PP le preguntara ayer el Pleno del Senado sobre la entrega de estas instalaciones al Grupo Quirón.

La pregunta la hizo el senador del PP Enrique Ruiz Escudero, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que señaló que esta adjudicación era "es una prueba más de la incongruencia y la hipocresía del Gobierno de España en general" y de la de Mónica García "en particular". En este sentido, criticó la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS), que ha puesto en marcha el Gobierno, calificándola de "la iniciativa más sectaria y más radical" que ha tenido el Ministerio de Sanidad en toda su historia.

Como respuesta, Mónica García eligió el ataque. Así, manifesto: "sí, me molestó. Entonces pregunté, hice el ejercicio de enterarme qué es lo que había pasado, y resulta que es un edificio que anteriormente se había ofrecido a instituciones públicas, por ejemplo al Ayuntamiento de Madrid y también a usted, señor Ruiz Escudero, que no quiso ese edificio. Renunció, facilitando el acceso al Grupo Quirón", respondió García al senador del PP.

Hoy, Fatima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha desmentido las declaraciones de la ministra. "El Hospital de Chamberí no se ha ofrecido en ningún momento a la Comunidad ni al Ayuntamiento de Madrid. El Ministerio de Defensa es el que lo ha vendido a Grupo Quirón, y eso se ha aprobado en el Consejo de Ministros. A ella le molesta porque este es otro bofetón de sus socios de Gobierno. Otros terrenos del Hospital de Aire, que también pertenecen a Defensa, se han vendido a un grupo privado. Que no haga demagogia ni oposición, porque ya no está en la oposición".

El pasado mes de mayo, el Gobierno entregó al Grupo Quirón, a través del Ministerio de Defensa, el hospital militar de Chamberí en la capital. En concreto, la Fundación Jiménez Díaz pagará 180 millones de euros por su explotación durante 75 años. En su intervención de ayer, García defendió que el Gobierno de España "no tiene hospitales y tampoco las competencias", ya que "fueron transferidas en el año 2003" a las CCAA, a la vez que justificó que el antiguo hospital militar "no era del Ministerio de Sanidad, sino del Ministerio de Defensa". "Sacar a concurso un edificio abandonado, no es privatizar la sanidad", dijo.