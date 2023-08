Más riesgo en verano de conductas suicidas por el calor

Expertos de Mentalia Salud han alertado acerca del incremento de conductas potencialmente suicidas durante el verano aunque «es complejo determinar los factores que inciden en este aumento. Existen diversos estudios que relacionan el calor con la movilización de determinados procesos neuroquímicos que provocan conductas autoagresivas, pero es cierto que no existe una justificación consensuada. A menudo los perfiles que desarrollan este tipo de conductas suelen ser personas diagnosticadas con patologías previamente, pero, cada vez más, los intentos de suicidio no preceden de ningún tratamiento», explica el coordinador de los centros Mentalia Montrea, Eduardo Rodríguez, a Ep.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2022 hubo un total de 4.097 defunciones por suicidio, siendo los meses de junio, julio y agosto aquellos que registraron un mayor número de defunciones por mes, con un total de 1.115.

En cuanto a la perspectiva de género, la incidencia de esta problemática es mayor en hombres. De los 1.115 fallecimientos registrados durante los meses de verano, 855 fueron en el sexo masculino. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de suicidios por cada 100.00 habitantes es muy dispar, ésta se encuentra en 12,8 por cada 100.00 habitantes en hombres y en 4,2 por cada 100.000 habitantes en mujeres.

Una de las claves para prevenir conductas autolíticas es la detección precoz de algún tipo de afecto depresivo que pudiera derivar en ideas suicidas. En numerosas ocasiones, las personas con ánimo depresivo presentan dificultades para comunicar sus limitaciones. En este punto es muy importante observar su día a día, es decir, si la persona continúa realizando aspectos básicos como la alimentación, la higiene, la toma de medicación o si sigue llevando a cabo relaciones interpersonales y responsabilidades.

«Las conductas autolíticas no solo se dan en personas con ánimo bajo, hay muchas patologías, que son conductas secundarias del día a día de la persona, de ahí la importancia de observar el desarrollo personal diario del individuo», aclara Eduardo Rodríguez.

Los expertos advierten de la importancia de que, en caso de dudas acerca del estado general de una persona y ante la detección de algún tipo de riesgo potencial, se acuda a los medios sanitarios rápidamente para prevenir posibles situaciones indeseadas.

No obstante, las conductas autolíticas no siempre son fácilmente identificables: «En ocasiones hay personas que expresan deseos de muerte que no llegan a materializar con conductas suicidas. Por el contrario, hay personas que no manifiestan ningún deseo de morir y, en un primer intento, lo realizan quitándose la vida», añade el coordinador de los centros.

La diversidad de patologías y perfiles de individuos que presentan conductas potencialmente suicidas demanda la necesidad de contar con equipos multidisciplinares que puedan abordar desde diversas perspectivas el plan de cuidados de cada una de las personas.