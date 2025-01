Máximas huracanadas en Cantabria: 146 kilómetros por hora en el Mirador del Cable

Vientos huracanados y temperaturas de una tarde de agosto. Así ha amanecido hoy Cantabria, en un día atípico en esta época del año. El Mirador del Cable (Picos de Europa) ha registrado hoy rachas de viento de 146 kilómetros por hora, la máxima del país, mientras San Vicente de la Barquera ha anotado la temperatura más alta, con 20,6 grados centígrados a las 7.50 horas.

Tras el Mirador del Cable, que también ha registrado la velocidad máxima del viento, 106 kilómetros por hora a las 6.20, las rachas de viento en Cantabria han alcanzado los 98 kilómetros por hora en Coriscao, también en Picos de Europa; los 96 en San Roque de Riomiera; los 95 en Sierrapando (Torrelavega); y los 91 en Cabaña Verónica, en Picos de Europa.

Riesgo amarillo por viento

Por lo que se refiere a las temperaturas, Treto (Bárcena de Cicero), con 18,8 grados a las 9.00 horas, también se ha situado entre las siete máximas del país. En clave regional, el resto de valores más elevados corresponden a Castro Urdiales, con 18,3 grados; el aeropuerto de Santander, con 17,6; y Ramales de la Victoria con 17,5, todas ellas de madrugada. La región permanece hasta las 18.00 horas de hoy en aviso amarillo (riesgo) por viento en Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro; y por costeros hasta las 15.00 horas.

Las previsiones apuntan a que después de la tarde el viento va a ir amainando y no supondrá ningún peligro para la población, mientras tanto se pide precaución para evitar riesgos, hay que procurar no pasar por debajo de cornisas o árboles, evitar viajes que no sean urgente y no acercarse a las zonas de costa donde una ola puede provocar un susto o incluso un accidente.