Medicos presentan 180.000 firmas en Sanidad contra las guardias de 24 horas

La médica intensivista Tamara Contreras, impulsora del movimiento en Change.org 'No podemos más', registrará mañana en el Ministerio de Sanidad más de 183.000 firmas para solicitar el fin de las guardias médicas de 24 horas, según informa Ep.

Hace un año, Contreras registró en el Ministerio las firmas que había recogido hasta la fecha y fue recibida por la ministra de Sanidad, Mónica García. En ese encuentro, recuerda Contreras, García se comprometió a poner fin a las guardias médicas de 24 horas y establecer, como mínimo, jornadas de 17 horas.

"Desde el Ministerio de Sanidad estamos plenamente comprometidos con esta medida, sabiendo que es una medida que es compleja y que requiere una reestructuración de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)", manifestaba García.

Ahora, Contreras denuncia que este compromiso "no se ha cumplido en absoluto". "Por eso mañana vuelvo a Madrid. Esta vez registraré en Sanidad 180.000 firmas, y me acompañarán otros cinco médicos que apoyan esta campaña", ha subrayado.

Su crítica se suma a la de la profesión médica "en bloque" que, desde hace casi dos meses, demanda a Sanidad un Estatuto propio para médicos y facultativos después de que se hicieran públicas las medidas que el Ministerio había incluido en el borrador del Estatuto marco de los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

En la petición en Change.org, la médica denuncia la situación de "extrema fatiga" con la que están trabajando los profesionales en España, "poniendo en riesgo la vida de los pacientes".

"Me llamo Tamara y trabajo en la UCI de un hospital. Hoy he tenido guardia, he estado 20 horas despierta, 18 de ellas trabajando. Llevo todo el día agotada, con náuseas. Hace sol pero solo pienso en mi cama. Mis hijas echan de menos a su madre, dicen que siempre estoy cansada", relata Contreras en la petición.

En este punto, la médica asegura que, debido a la fatiga acumulada, los médicos cometen "más errores graves" cuando están en turnos de 24 horas y "más fallos de diagnóstico". "Somos más lentos tomando decisiones, no podemos reaccionar igual de bien. Y eso empeora la atención que reciben nuestros pacientes. Y afecta a nuestras vidas, pues nos sentimos agotados, tenemos problemas de sueño, no podemos conciliar y afecta a nuestra salud mental", apunta.

Jornadas de un máximo de 12 horas

En su petición, Contreras propone un tiempo un máximo de 12 horas de jornadas médicas, algo que "Reino Unido ya implantó hace tiempo", recuerda la médica, que indica que "Suiza, Países Bajos, Francia o Islandia también han acabado ya con las guardias de 24 horas".

"Mientras tanto en España seguimos como hace 50 años, con un modelo arcaico que pone en peligro la seguridad del paciente y de los propios sanitarios", denuncia la médica.

Asimismo, asegura que la modificación "no debe suponer una merma salarial de los sanitarios". "Actualmente un porcentaje muy importante del salario de un médico procede de las guardias. Por eso incluso dentro de los propios médicos hay compañeros que defienden mantener este sistema. Pero, compañeros, conformarnos con esto no es la solución. Debemos pedir que nuestro salario siga siendo digno sin tener que renunciar por ello a hacer nuestro trabajo en plenas facultades", argumenta.

Por último, Contreras le pide a la ministra de Sanidad "cumplir y reaccionar" ante esta situación. "Es urgente acabar ya con este sistema perjudicial para todos", finaliza.