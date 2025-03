Un medio italiano desvela las doce razones por las que no vivir en las Islas Canarias

Existe un consenso general en que España es el lugar propicio para viviry, en gran parte, esa es la razón que invita a los turistas extranjeros a visitar las riquezas de nuestro país. Desde el clima tan amado por todos hasta la gastronomía o la cultura son algunos de los intereses comunes de todas estas personas que visitan por primera vez la Península. Por supuesto no hay que dejar de lado el estilo de vida español que encandila a todos aquellos que lo presencian. Sin embargo, en los últimos días, el artículo de un medio italiana, sociedad con la que España comparte varias situaciones sociales, ha explicado una serie de motivos para no vivir en un territorio patrio.

El medio digital Leggo Tenerife elaboró una publicación en la que explicaba las "12 razones para no venir a Canarias". Un gesto que mantuvo la polémica en las redes sociales y un conflicto generado con los conciudadanos de las Islas. Este debate no cesó por la postura negativa que daba este escrito a modo de publicidad sesgada para los lectores del artículo. Dentro de todos los motivos que reúne lo más importantes se centran en las condiciones sociales, económicas y medioambientales. No obstante fundamenta este pensamiento en la experiencia personal, por lo que, estas ideas pueden variar dependiendo de la persona que las analice.

Primeras razones: clima, turismo, inmigración,...

En primera instancia menciona un clima "monótono". Esto se refiere a que el cambio de estaciones no es tan brusco como en otras zonas de España. "Aquí casi siempre es primavera o verano y las temperaturas rara vez bajan de los 18 °C o superan los 30 °C", añaden. El turismo masivo es otra de las razones expuestas, esta disyuntiva expone cierta incomodidad a los residentes. El mercado se suele disparar en temporada alta de vacaciones, como Semana Santa o Navidad, y es así como esta variación repercute a los ciudadanos. Asimismo agrega que el turismo ha supuesto una pérdida de la identidad en las zonas más emblemáticas.

Otro gran problema es el sistema público y sus infraestructuras pues resulta deficiente en algunas zonas como el transporte público en Lanzarote y Fuerteventura a diferencia de Tenerife y Gran Canaria. El problema de la inmigración es un tema conflictivo que ha causado cierta presión sobre la infraestructura local durante los últimos años. Además, las Islas canarias son el centro de las rutas migratorias de África a Europa.

Medioambiente, mercado laboral y gentrificación

El factor medioambiental se ha visto afectado en el aumento en la erosión costera y generado volúmenes insostenibles de desechos. El estilo de vida se ha encarecido en los últimos años tanto por la construcción de apartamentos turísticos como la comida. La relación entre salarios y oferta es muy limitada y se encuentra muy por debajo de la media europea. Respecto a la conexión con las ciudades italianas es realmente difícil conseguir vuelos directos, por ejemplo, con Roma. En este sentido compara la cultura del lugar con Italia y la balanza cae sobre el lado italiano. La gentrificación y la llegada de expatriados también contribuye al encarecimiento de la vivienda.

La contraparte: un paraíso para los nómadas digitales

A pesar de todo, la solución a todos estos inconvenientes se sostiene sobre un grupo concreto de trabajadores, los nómadas digitales. Aquellos que centran su actividad laboral en el mundo digital. Los teletrabajadores cuentan con un ejercicio diario que se puede compaginar con esta serie de problemáticas sin ser concebidas como tal. No obstante queda claro que estos factores importan y han de ser tomados en cuenta por las autoridades y las instituciones para que apliquen las políticas necesarias con el fin de solventarlas.