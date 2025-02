La rutina del día a día por la que vamos de casa al trabajo y otra vez de vuelta hace que nos perdamos mucha materia de la que está hecha la vida, las pequeñas y anécdotas populares compartidas. Con cada generación más 'ermitaña' o hermética que la anterior, ensimismada en sus pantallas, un gran volumen de cultura general sobre el lugar en el que vivimos se está perdiendo.

Ni la edad ni los múltiples cambios en las leyes y materias de educación ayudan tampoco, por lo que siempre es bueno refrescar la memoria o descubrir algo nuevo. Aprender cualquier cosa, por elemental que resulte, no debería ser motivo de vergüenza, sino una motivación para aprender más sobre nuestro país y el mundo que nos rodea.

Test sobre España: ¿Cuánto conoces sobre la cultura de tu país?

El juego de hoy está organizado en seis diferentes categorías, cada una con una única pregunta de respuesta exacta sobre cultura general de España. Pero para hacerlo un poco más desafiante, no incluiremos opciones, así que nada de confiar en la suerte. No se preocupen, al final les daremos las respuestas, pero jueguen limpio, no vayan directos a leerlas. Ahora sí, es momento de poner a prueba sus conocimientos sobre España. ¡Comencemos!

Jardines del Descubrimiento, Madrid PEXELS (Mikhail Nilov)

Historia. ¿Qué monarca español firmó el Tratado de Utrecht en 1713, cediendo Gibraltar a Gran Bretaña?

Geografía. ¿Cuál es el municipio más alto de España en términos de altitud sobre el nivel del mar?

Arte. El pintor Francisco de Goya creó una obra en la que aparecía un dios grecorromano "devorando a su hijo", ¿de qué deidad se trata?

Ciencia. ¿Qué animal endémico de la Península Ibérica, conocido por su caparazón, ha sido objeto de esfuerzos de conservación para evitar su extinción?

Televisión. ¿Quién fue el presentador del mítico programa "Crónicas Marcianas" emitido entre 1997 y 2005?

Música. ¿En qué año ganó Eurovisión Junior la cantante María Isabel?

Soluciones:

Historia. ¿Qué monarca español firmó el Tratado de Utrecht en 1713, cediendo Gibraltar a Gran Bretaña? Fue Felipe V, el l primer rey de la dinastía Borbón en España, que gobernó desde 1700 hasta su muerte en 1746. Ascendió al trono tras la Guerra de Sucesión Española, consolidando la monarquía borbónica. Durante su reinado, impulsó reformas políticas y administrativas, centralizando el poder en la Corona.

Retrato de Felipe V, por Jean Ranc (c. 1723). Óleo sobre lienzo. Museo del Prado

Geografía. ¿Cuál es el municipio más alto de España en términos de altitud sobre el nivel del mar? Aunque se suele pensar que se trata de Ávila, esta solo es la capital más alta (1.128 metros). El municipio español a mayor nivel del mar, a ni más ni menos que unos 1.692 metros de altitud es Valdelinares, en la provincia de Teruel).

Arte. El pintor Francisco de Goya creó una obra en la que aparecía un dios grecorromano "devorando a su hijo", ¿de qué deidad se trata? Este cuadro, creado a principios del siglo XIX en España, representa a Saturno, dios romano del tiempo y la agricultura. Según la mitología, temía ser derrocado por uno de sus hijos. Por eso, devoró a cada uno de ellos al nacer, hasta que su esposa, Ops, escondió a su último hijo, Júpiter y lo salvó. Cuando creció, Júpiter venció a Saturno y lo obligó a liberar a sus hermanos.

Ciencia. ¿Qué animal endémico de la Península Ibérica, conocido por su caparazón, ha sido objeto de esfuerzos de conservación para evitar su extinción? Se trata de la 'tortuga mora' (Testudo graeca), también conocida como 'tortuga griega'. Es una especie de tortuga terrestre endémica de la Península Ibérica y tiene una gran importancia ecológica y cultural, pero actualmente se encuentra en peligro de desaparecer.

Medio Ambiente pone en marcha el Plan de Conservación de la Tortuga Mora con su exposición en Portal de la Transparencia La Razón

Televisión. ¿Quién fue el presentador del mítico programa "Crónicas Marcianas" emitido entre 1997 y 2005? El presentador era Javier Sardà, quien recibió varios premios 'TP de Oro' por su estilo irreverente, sus entrevistas a celebridades y su enfoque satírico y humorístico de la actualidad en este programa.

Música. ¿En qué año ganó Eurovisión Junior la cantante María Isabel? Fue durante el festival de Eurovisión Junior celebrado en Noruega en 2004, que le dio su primera victoria en el concurso a España gracias al tema "Antes muerta que sencilla" de María Isabel.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se dedica tiempo al juego o a alguna forma de entretenimiento, el cerebro puede debilitarse, al igual que un músculo que no se ejercita y pierde fuerza por falta de uso. Por esta razón, no deben considerarse una pérdida de tiempo; más bien, debería imaginarse uno de estos test como una especie de "entrenamiento mental".

Un error frecuente entre quienes llevan una vida ajetreada es no reservar momentos para desconectar del estrés y las obligaciones. Los pasatiempos activan ciertas áreas del cerebro y, además de ser una fuente de diversión, permiten liberar la mente y redirigir la atención a una tarea diferente, lo que refuerza habilidades cognitivas como la intuición y la agudeza mental.

Algunos de los principales beneficios de los pasatiempos incluyen:

Reducción del estrés y la ansiedad. Son especialmente útiles en momentos de espera o tras situaciones de gran tensión.

Mejora de la concentración. Exigen atención plena en una actividad concreta, favoreciendo la capacidad de enfoque.

Desarrollo de la agudeza mental. Está comprobado que ayudan a entrenar la habilidad para resolver problemas.

Aumento de la capacidad de improvisación. Fomentan la espontaneidad y la creatividad para reaccionar con rapidez.