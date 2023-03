Medio millón de niños siguen sin pediatra

Más de 523.000 niños, niñas y adolescentes en España no tienen un pediatra de Atención Primaria asignado al que acudir. Tampoco pueden contar con otro profesional, como un médico de familia, como facultativo de referencia para su atención. La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) denunció ayer que, con datos actualizados a febrero de 2023, un total de 523.636 niños y adolescentes carecen de pediatra asignado, ni de ningún otro médico.

La doctora Concepción Sánchez Pina, presidenta de AEPap, hizo públicas estas cifras ayer durante el 19º Congreso de la asociación, en el que se darán cita más de 700 profesionales hasta mañana.

Las cifras sobre la falta de pediatras se han obtenido de una encuesta realizada a los representantes autonómicos de más de 4.900 pediatras de los centros de salud, que han aportado datos sobre las plazas vacantes en sus respectivas comunidades autónomas, que se han trasladado a una población total de 7,07 millones de menores de 15 años en España.

Según esta lista, Madrid estaría a la cola, con más del 10% de las plazas sin cubrir; junto con Cataluña, Asturias y Navarra, con más del 6%. En relación a la anterior actualización de 2022, ha empeorado en Asturias, Aragón, Baleares, Extremadura y Madrid. En cambio, ha mejorado la asistencia en atención primaria a menores en Castilla y León, Murcia y Andalucía, al tener más plazas cubiertas en los centros de salud que el año previo.

Sin embargo, destaca la situación de Madrid, donde más del 10% de las plazas de pediatría están vacantes, se han amortizado, o han pasado a ser plazas de adultos. De acuerdo con datos oficiales de la comunidad, en diciembre de 2021 había un total de 925 pediatras de atención primaria estatutarios y, en diciembre de 2022, 663, lo que supone 262 (28,3%) pediatras menos. En esta región, más de la mitad de los pediatras que han aprobado el reciente concurso-oposición no se incorporan a sus nuevas plazas de Primaria, sino que eligen permanecer en hospitales pidiendo excedencia voluntaria.

Sin especialista

Entre la información facilitada por las sociedades federadas destacan, además, comunidades donde hasta el 50% de las plazas de pediatría están cubiertas por no especialistas en pediatría, como Baleares y Castilla-La Mancha. En Murcia, el 40% de las plazas están en esta situación, el 36% en Andalucía y, el 26% en Madrid. En estos casos se han contratado a «médicos de familia, médicos generales y médicos extracomunitarios sin título homologado», explican desde la asociación.

Para Sánchez Pina es preocupante la falta de implicación de las gerencias en la asistencia de los menores. «No se ha llamado a los pediatras a reunirse con la Consejería para la elaboración de planes de mejora en Castilla y León, Baleares, Extremadura ni en Castilla La Mancha y ni siquiera figura la palabra ‘pediatra’ en los planes estratégicos de varias comunidades», sostiene.

En cuanto a enfermería pediátrica, destaca Andalucía, donde este año se ha incorporado enfermería específica a las consultas infantojuveniles: un profesional por cada 880 tarjetas sanitarias.

En Canarias, se está ultimando el protocolo de atención finalista por enfermería a los pacientes sin cita. En esa región, Navarra, Cataluña y País Vasco los profesionales de enfermería asumen parte del cribado de las consultas sin cita. En las dos últimas, además, asumen las citas de procesos leves autolimitados, como catarros y diarreas, algo que en Madrid se empieza a aplicar a pacientes adultos, pero no a los menores de 14 años.

Precariedad laboral

Para AEPap, muchos de los problemas de plazas de asistencia a menores sin cubrir, además de a la falta de previsión, se deben a la precariedad laboral. En este sentido, la información de las sociedades federadas, revela que en 14 comunidades ha habido resolución de convocatoria de oposiciones con adjudicación de plaza para los pediatras de atención primaria en los últimos dos años, pero no ha habido resolución en Valencia, Canarias ni en País Vasco. No ha habido resolución de traslados en la Comunidad Valenciana ni tampoco en Canarias.

En cuanto a las plazas de difícil cobertura, en ocho comunidades no se han empezado a aplicar medidas de incentivación y en otras se han anunciado pero no se han llegado a aplicar. En definitiva, para la experta, «existen iniciativas aisladas que pueden ser de valor, pero, en conjunto, la situación de la asistencia a menores en atención primaria en España no mejora, a pesar de las múltiples medidas desarrolladas a partir del Marco Estratégico 2019 de la Atención Primaria».

Durante hoy y mañana, los pediatras reunidos en este 19º Congreso de AEPap debatirán sobre esta situación, así como sobre los retos a los que se enfrenta la profesión en el período postpandémico. «Este año hemos escogido como lema ‘Ilusión por aprender», porque creemos que refleja las ganas y la profesionalidad de todos los que nos dedicamos a la salud infantil, que, tras unos años muy duros de pandemia, nos encontramos con casos nuevos en las consultas y queremos compartir información.

Salud mental, obesidad e infecciones: retos postpandémicos

Entre los temas que se van a tratar en los tres días que dura el Congreso destaca la mesa redonda "¿Qué está pasando con la salud mental y emocional de los adolescentes?"

La Dra. Margarita Sánchez Calderón, moderadora de la mesa, que también ha participado en la rueda de prensa de presentación, ha explicado que “la salud mental de los adolescentes ha empeorado en los últimos años. Aunque las cifras varían entre unos estudios y otros, hay consenso en este aumento, y se han incrementado también las demandas en Atención Primaria, así como en los servicios de urgencias”. Se trata de una situación no debida únicamente a la pandemia, pero que la crisis de la Covid-19 ha acentuado. Entre las conductas que más preocupan, la Dra. Sánchez Calderón ha destacado “el aumento de las autolesiones en adolescentes y los intentos autolíticos”.

En estos casos, ha indicado la moderadora, el papel del pediatra de AP es crucial, pues “es el profesional que va a acompañar a la familia y al adolescente en su proceso, y se va a coordinar con salud mental y con el centro educativo”.

El aumento de la obesidad, los virus emergentes y reemergentes y las novedades en los calendarios de vacunación son algunos de los temas que también se tratarán durante el Congreso de AEPap