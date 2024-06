Mónica García vuelve a vender humo con el Plan de Salud Bucodental

Ayer, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se había dado luz verde a la distribución de 68 millones de euros a las comunidades autónomas para ampliar la cartera de salud bucodental. "Desde la puesta en marcha de este plan, en el año 2022, e incluyendo la cantidad destinada en estos presupuestos, las comunidades han dispuesto de una inversión total de 180 millones de euros".

Sin embargo, lo que Sanidad "vende" como una novedad, no es tal. Así lo ha señalado hoy la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CAM), Fátima Matute, destacando que "la ampliación anunciada ayer se produjo en 2022, y la aprobó la anterior ministra de Sanidad, Carolina Darias. Además, el dinero que dice que aporta es el mismo que ya anunció su predecesor, José Miñones, en noviembre de 2023, y no ha aumentado desde 2022". "Mónica García vende humo una vez más", ha afirmado.

Desde la consejería se critica que Sanidad se quiera "poner una medalla" cuando aporta un total de 10,8 millones para 3 años a la Cam, que, por sí misma invierte 19 millones en la salud bucodental de su población cada año. "Además, Sanidad solo aporta financiación para la asistencia incluída dentro de la cartera de servicios del SNS, que excluye la atención a los mayores de 80 años y solamente financia un 40% de la de los menores de 7 y 16 años", ha explicado Matute, que matiza que en Madrid se ha atendido ya a 1.000 mayores de 80 años en lo que va de año y se financia el 100% de las necesidades de la población menor de edad.

"En definitiva, ni ha ampliado la cartera de servicios ni va a dar más financiación para la salud bucodental de nuestra población". ha concluído.

"Seis años y seis ministros para que se retome"

Además, la consejera ha querido comentar otros anuncios "confusos" que hizo ayer Mónica García tras el Consejo de Ministros. "Sobre el anuncio de la creación de la Red Nacional de Vigilancia de Salud Pública, decirle que estamos encantados de que retome una acción iniciada durante el gobierno de Mariano Rajoy, en 2018. En ese año ya existía un borrador de RD para convertir la Red de Vigilancia Epidemiológica en Red de Vigilancia de Salud Pública, en la que se incluirían los casos de enfermedades trasmisibles, a parte de lo que ya hacíamos en cáncer, salud laboral, salud ambiental. También se proyectaba incluir la Alerta Precoz y la Respuesta Rápida. Lo unico que lamentamos es que hayamos tenido que esperar 6 años y 6 ministros para que se retome", ha afirmado.

Sobre el Proyecto de Ley de Cohesión y Equidad del SNS, al que también se dió luz verde ayer, Matute ha denunciado que las CC AA "no conocemos el texto, más allá de la información que se da en el Consejo de Ministros o en los medios de comunicación". Lo que más les preocupa a la mayoría de ejecutivos regionales es "la modificación del Fondo de Garantia Asistencial del SNS (FOGA), porque eso se debe de discutir en el pleno del Consejo Interterritorial del SNS. Es algo que ya hemos pedido bastantes consejeros porque necesitamos tener claro que se compense la asistencia por desplazamiento de los pacientes dentro del territorio español y que se pague y financie los fármacos de alto impacto y los que se dispensan en el hospital al 100%. Vamos a estar muy atentos a este texto cuando se publique y, si es necesario, formularemos las alegaciones oportunas", ha explicado.

Por último, la consejera ha comentado el anuncio de la financiación de la ampliación de plazas en las facultades de Medicina, que también hizo ayer la minstra de Sanidad. "Este es el segundo año que, a través de Presupuestos Generales del Estado, se pone dinero para que las universidades de medicina amplíen sus plazas", detalló García. "Si en el primer año se ampliaron 626 plazas, cuando se haga realidad este incremento en el próximo curso, entre el primer y el segundo año habrá un total de 900 plazas más".

Para Matute, esto no es otra cosa que un parche, y hasta una provocación en un momento crítico como este, en el que se espera que se cierren hasta 10.400 camas en hospitales por la falta de especialistas. "Parece que hay que recordar que se tardan 10 años en formar a un médico, y que el cuello de botella es la formación de médicos especialistas. No necesitamos más estudiantes de Medicina sino que, cuando tengan el título, puedan especializarse en algo". "Lo que hace falta es tomar medidas inmediatas para que no se cierren camas y centros de salud este verano, como es la homologación de médicos extracomunitarios o eliminar la nota de corte para que todos los médicos que tengan su título puedan acceder a una formación especializada", ha concluido.