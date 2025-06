El motivo por el que “te pones a la defensiva” con tu pareja, según una psicóloga

En muchas relaciones de pareja, es común que surjan actitudes defensivas por parte de uno de los miembros. Según explica la psicóloga María Esclapez, estas conductas pueden no tener tanto que ver con el presente como con heridas emocionales del pasado, profundamente arraigadas en nuestra mente.

Esto significa que, en muchos casos, el problema no radica tanto en lo que nuestra pareja dice —ya que puede tratarse de un comentario sin malicia—, sino en cómo nosotros lo interpretamos y reaccionamos. Si una persona responde con enfado o se siente atacada por algo trivial, probablemente está reviviendo una experiencia previa que dejó huella y que aún no ha sido sanada.

En uno de sus vídeos compartidos en Instagram, Esclapez lanza una serie de preguntas que invitan a la reflexión: “¿Por qué te pones a la defensiva con tu pareja? ¿Por qué saltas a la mínima? ¿Qué puedes hacer al respecto?”

La explicación

La experta comenta que en ocasiones, “una palabra de tu pareja puede encender algo en ti que haga que termines diciendo cosas que en realidad no quieres”. ¿La causa? Puede tratarse de una palabra concreta, una entonación o incluso un simple gesto. Tal como señala Esclapez: “Cuando el cerebro procesa estímulos relacionados con una herida emocional del pasado, esta herida se activa y tú respondes desde el miedo, la ira y el dolor. Todo eso tiene una intención, aunque no te des cuenta, y es de alguna manera no dejar que te vuelvan a herir”.

La importancia de los límites... bien puestos

Saber establecer límites es clave en cualquier relación sana. No obstante, hacerlo de manera impulsiva o desde el resentimiento puede resultar contraproducente. Como afirma Esclapez: “Los límites no se ponen desde el rencor. Si los ponemos desde la herida emocional, el proceso se convierte en una lucha constante que te va a proporcionar justo lo contrario a lo que quieres”.

Muchas veces, cuando actuamos de forma reactiva, lo que realmente estamos buscando es que nos comprendan, que nos presten atención y que nos valoren. Sin embargo, si no existe un proceso previo de introspección, corremos el riesgo de comunicarnos desde el dolor y no desde la conciencia. Para romper con este patrón, es necesario identificar qué vivencias del pasado nos están condicionando, entender cómo influyen en nuestras reacciones actuales y trabajar en lo que verdaderamente necesitamos para dejar de vivir a la defensiva.