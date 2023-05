Una mujer pregunta cuánto va a cobrar como camarera y la respuesta no se hace esperar: "Me parece que no te interesa"

Con casi 100.000 seguidores, la mítica cuenta Soy Camarero ha compartido en Twitter una conversación entre una chica y el dueño de un bar donde la mujer le pregunta el sueldo de la oferta de camarera. La respuesta del dueño fue lo que creo más controversia al respecto.

La cuenta @Soycamarero trata de visibilizar situaciones injustas y surrealistas que viven día tras día los camareros. La conversación entre esta chica y el propietario es una de ellas.

"Me parece que no te interesa", es la respuesta que recibe esta chica cuando pregunta por el sueldo de la vacante

Puede pasar en cualquier profesión y en cualquier entrevista de trabajo. Pero, en este caso, le pasó a esta mujer de nombre Aida, al preguntar por el sueldo en la oferta de camarera que había publicado una persona.

El mensaje es claro, Aida tan solo quería saber el sueldo de la vacante y el día que descansaría: "Hola, soy la chica que llamaste antes, Aida. ¿Sería entonces de 14h a 10 con un día de descanso? Y tenía una duda, ¿el sueldo cuánto sería? Para así darte una respuesta hoy con toda la información. ¿Y el día de descanso cuándo sería?".

La respuesta del empleador ya no era muy clara. Pues no sabía a ciencia cierta cuánto era el sueldo: "Más o menos sobre 1.190, me parece", le respondió.

Aida, por su parte, quería saber más detalles sobre este aspecto tan relevante. "¿Sería en bruto o neto?" Una pregunta que no gustó al empleador que le respondió directamente "me parece que no te interesa".

Sin embargo, Aida sí estaba interesada, pero tan solo se estaba "informando" tal y como ella le contestó. Finalmente él le responde que tendrían que hacer "una entrevista".

Por la conversación, parecía que al principio, la decisión de aceptar el puesto o no la tenía Aida sin necesidad de hacer una entrevista presencial. Sin embargo, al preguntarle, el empleador le dice que entonces tendrán que hacer una entrevista. Por lo que la decisión ya no es de ella.

A esta situación, la cuenta de Twitter la describe como "prohibido preguntar". El tweet ya ha alcanzado más de un millón de reproducciones y 11.000 me gusta.

Las respuestas de los demás usuarios no se hicieron esperar. Pues muchos no comprenden por qué está mal visto preguntar el salario antes de optar a un puesto o a una entrevista.

Así lo reveló una usuaria contando su experiencia personal: "Hace años hice una entrevista y me llamaron la atención por preguntar cuánto pagaban. Parece que era una falta de educación preguntar, no estaba bien visto, como si el sueldo fuera un secreto que solo se revelaba a iniciados".

Otro usuario hace referencia a la conversación donde la chica explica que solo descansará un día a la semana: "Algún día debemos abordar la normalidad que hay a la hora de aceptar como correctos los 6 días de trabajo a la semana, cuando en el convenio de hostelería marca clarísimamente que son 5 días a la semana, 40 horas".

Una conversación que ha generado mucha polémica. Pues por un lado se normaliza que como camarera tendrá que trabajar 6 días a la semana durante 48 horas semanales y, por otro lado, aceptar un puesto sin tener claras las condiciones. Así resumió esta oferta otra usuaria: "¿48 horas semanales por 1.190 y un jefe explotador que se dirige en ese tono a ti por WhatsApp porque le haces dos lógicas preguntas? Un chollo, oiga".