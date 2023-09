La natalidad baja el 2,8% en 7 meses, un 11% respecto a 2019

En los primeros siete meses de este 2023 nacieron en España 183.083 niños, el -2,88% menos que en el mismo periodo del 2022 y el -11,05% respecto al de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que en julio vinieron al mundo 27.612 niños.

Todas las comunidades anotaron caídas en los nacimientos en el acumulado hasta julio. Los que más, un 9,51% de Asturias y el 7,04 de Navarra.

Madrid registró un descenso del 1,3% en julio, cuando se alcanzaron los 4.451 natalicios, lo que eleva el acumulado hasta el séptimo mes del año a 29.815. En comparación con los datos de 2019, el año anterior a la pandemia, se observa un descenso de nacimientos que en el acumulado a julio de 2023 se ha situado en el 8,5% en Madrid.

En cuanto a la comparativa con 2019, la Comunidad de Madrid es la tercera con una menor caída (-8,5%), solo superada por Comunidad Valenciana (-4,16%) y Aragón (-8,02%).

Ya en junio en España se habían registrado 26.513 nacimientos, por lo que el número de nacimientos en el primer semestre del año asciendió a 155.629, un 2,51% menos en comparación con el mismo periodo de 2022, también según el INE.

Para entender por qué los españoles deciden tener menos hijos actualmente, hay que tener en cuenta la profunda crisis económica que arrasó el país hace 10 años. Si bien es cierto que la situación ha mejorado, el 20% de la población sigue en riesgo de pobreza. El impacto de la crisis todavía se siente: los sueldos siguen siendo bajos y hay un sentido generalizado de inestabilidad laboral, según el Instituto de Política Familiar.

Esto es especialmente certero en edades en las que antes solía ser común tener descendencia. El riesgo de pobreza es del 28% en los españoles más «fértiles», de entre 16 y 29 años, cuyo sueldo medio no llega a los 700 euros mensuales. Al mismo tiempo, debe considerarse el cambio en las prioridades de los jóvenes. Los españoles no solo han dejado de tener hijos por la falta de estabilidad, sino que, ahora, formar una familia no es el único objetivo en su vida.

El INE también publicó enel día de ayer los datos de defunciones hasta el 27 de agosto. En el conjunto nacional, las defunciones hasta esa semana 34 fueron 286.271, el 8,3% menos que en el mismo periodo del 2022, y un 2,9% más que en esas semanas del año 2019.