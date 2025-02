Nestlé uso su influencia en el Gobierno francés para utilizar filtros ilegales en su agua

El grupo Nestlé, el mayor productor de agua embotellada del mundo, logró influenciar en el Elíseo y otros niveles del Ejecutivo francés para usar técnicas de purificación ilegales en Francia, de acuerdo a una nueva investigación periodística publicada este martes.

Las pesquisas, realizadas por el periódico "Le Monde" y la cadena pública Radio France, son un nuevo capítulo del escándalo destapado el año pasado sobre el uso de filtros ilegales para el agua por parte de Nestlé y de otras compañías, que no respetaban las debidas normas sanitarias, informa Efe.

En este caso, apuntan concretamente a que el Gobierno francés cedió ante las presiones de la multinacional con sede en Suiza para poder seguir vendiendo el agua, pese a haber empleado sistemas de purificación no autorizados ante la contaminación de muchos de sus manantiales.

"Numerosos intercambios de correos electrónicos y memorandos ministeriales muestran cómo el Gobierno francés favoreció los intereses de Nestlé en detrimento de los consumidores, al permitir que el grupo suizo siguiera comercializando un agua que sabía no sólo que no cumplía la normativa, sino que además suponía un riesgo para la salud", señala Le Monde.

La investigación apunta a que "el caso fue seguido y arbitrado hasta la cúspide, en el Elíseo", algo que el presidente francés, Emmanuel Macron, negó este mismo martes en declaraciones a la prensa.

"No estoy al corriente de esas cosas. No hay entendimiento con nadie, no hay connivencia con nadie", dijo durante una visita a un instituto de investigación contra el cáncer a las afueras de París.

La operación de lobby se remonta, según Radio France y Le Monde, a 2021.

Tras estas revelaciones, varias oenegés como Foodwatch o Transparencia Internacional reclamaron hoy el lanzamiento de una investigación independiente y la divulgación de los contactos entre el Gobierno y el Elíseo con la multinacional.

"Están en juego la credibilidad de nuestro sistema democrático y la protección de la sanidad pública", afirmó Transparencia Internacional en un comunicado.