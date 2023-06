"Los niños que más usan el móvil tienden más a acosar"

"Cuánto más usan el móvil y las redes sociales, los niños y adolescentes presentan niveles más bajos de autoestima. Si tienen menos autoestima, sienten menos empatía. Por ello, el mal uso de las pantallas se asocia a más conductas de acoso y ciberacoso contra otros compañeros". Trinidad Bernal, directora de la Fundación Atyme, explica así una de las conclusiones del estudio "Adolescentes y pantalla. Impacto del uso del móvil en el acoso y ciberacoso" que revela que los menores entre 12 y 18 años utilizan el móvil 5 horas de media al día.

Uno de cada cuatro está más de seis horas al día utilizando su móvil, apunta esta investigación presentada a la tarde del jueves en la sede de la Fundación ONCE de Madrid por la propia Trinidad Bernal, doctora en Psicología e investigadora experta en emociones, junto al presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, José Antonio Luengo, el subdirector general de Diversidad Familiar del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Félix Barajas, y una profesora del Instituto Jorge Guillén de Alcorcón, Patricia González. Un 95,7% de los niños españoles de 15 años tiene móvil, apunta el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En relación a la limitación del uso del móvil, el 62% no tiene impuesta ninguna limitación de las horas frente al teléfono por ninguno de sus padres. En un 32% de los casos se limitan su uso, pero el 36 % no realiza tareas o actividades que tenía planificadas por un excesivo uso del móvil. Casi uno de cada 6, el 58%, tiene problemas de concentración en clase. "El mal uso del móvil afecta a sus estudios. Les hace perder capacidad para concentrase en tareas concretas", sostiene Bernal.

Además, el 25% se siente inquieto o impaciente cuando no tiene el móvil, apunta este estudio realizado a 204 adolescentes entre 12 y 18 años de tres institutos de Majadahonda (Madrid), Alcalá de Henares (Madrid) y Mérida, en igual proporción de sexos y edades. Bernal explica que "muchos de ellos han notado que están en completa inquietud, como si no pudieran pasar del móvil": "Da a lugar a pensar que es una adicción". El 64% de los padres se describen como flexibles y destacan la importancia de que sus hijos sean autónomos. Sin embargo, Bernal aconseja "controlar el uso de las pantallas de nuestros hijos": "Muchos no distinguen lo que es la pantalla de lo que es la realidad. Necesitan pautas que les faciliten una mejor utilización del móvil", apunta la psicóloga.

La investigadora señala la relación entre el uso del móvil y las conductas de acoso escolar y ciberacoso: "Cuánto peor uso del móvil, más probabilidades de convertirse en un acosador", apunta Bernal sobre los problemas de empatía que genera el excesivo uso de las redes sociales por parte de los adolescentes. El estudio muestra que uno de cada cuatro jóvenes entre 12 y 18 años, el 26%, utiliza el móvil más de 6 horas al día. Mientras que la mitad, el 51%, lo usa entre 2 y 6 horas al día y sólo un 23% menos de dos horas diarias. "Muchas horas con el móvil les hace perder lo importante, el contacto persona a persona", destaca Bernal a LA RAZÓN. Además, el 7% lo usa la friolera de más de 8 horas al día.

El problema de la adicción al móvil se refleja en que el 35% comprueba constantemente su celular. "Muchos nos comentan que no pueden estar sin mirar el móvil o que se agobian si pierden la conexión pensando que alguien les ha podido escribir", detalla Bernal. El 85% de los padres afirma ser rígidos con sus hijos en relación a las tareas del hogar y las obligaciones de la casa, mientras que el 58% lo es con las horas de televisión y el 56% con el tiempo que dedican sus hijos a internet. La supervisión del uso de los videojuegos es del 52% frente al 46% que controla con rigidez la hora de irse a dormir.

Al reflexionar sobre los cambios sociales que se han producido desde el lanzamiento del primer iPhone el 29 de junio de 2007, Bernal subraya que "el riesgo del móvil es un peligro nuevo que no teníamos las generaciones anteriores": "Son los primeros que han tenido una infancia rodeada de móviles con conexión a internet. A los padres les falta concienciación sobre el uso del móvil. Muchas veces son los propios padres quiénes están enganchados al teléfono y los hijos imitan a sus padres", subraya la doctora en Psicología. El estudio concluye que "los alumnos que realizan actividades artísticas o deportivas tienen más autoestima y más empatía": "Por tanto, hacer deporte o tocar un instrumento reduce el riesgo de que nuestro hijo tenga conductas de acoso. Si es un deporte en equipo, aún mejor ya que están perdiendo la interacción con otras personas".

Tras la publicación de este estudio que "se debe tomar con prudencia, pero señala ciertos puntos interesantes para seguir investigando", la Fundación Atyme llevará a cabo seis módulos en las tres escuelas en las que hemos participado para orientar a los estudiantes para lograr un uso del móvil y las pantallas más adecuado. Además de las actividades extraescolares artísticas o deportivas, Bernal recomienda a las progenitores "hablar con sus hijos sobre el uso del móvil y tener más contacto personal entre los miembros de la familia": "A veces ves una mesa en la que están todos con el móvil. Los juegos de mesa o las cartas se han ido al garete. Volver a esas actividades tiene muchos beneficios".