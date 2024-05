Nueva alerta sanitaria: la AEMPS ordena la retirada inmediata de este conocido cosmético en España

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informó en abril de la retirada del mercado de un lote del cosmético Serum firmeza, de la marca Nectar of bio – Les Cosmétiques Design Paris (comercializado por Carrefour) por contaminación microbiológica.

Concretamente, el organismo dependiente de Ministerio de Sanidad, informó de que se había detectado la presencia de bacterias aerobias mesófilas, levaduras, mohos y la bacteria Burkholderia cepacia. Esta última puede presentar riesgos para personas con problemas respiratorios o con el sistema inmunológico debilitado.

Inicialmente, en la alerta europea comunicada a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información de la Unión Europea (Safety Gate – RAPEX), se indicó que era el lote número 249999 el afectado, pero ahora el distribuidor del producto en España ha confirmado que el lote afectado es el 1249999 y que las unidades afectadas ya han sido retiradas de los puntos de venta a nivel nacional. La AEMPS ya ha comunicado esta nueva información a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

¿Cuál es el producto afectado?

El producto afectado por esta alerta es el Serum firmeza, de la marca Nectar of bio – Les Cosmétiques Design Paris.

Lote número 1249999.

El producto se vende en las tiendas del grupo Carrefour (hipermercados Carrefour, supermercados Carrefour Market, supermercados Carrefour Express, y estaciones de servicio Carrefour).

Serum firmeza, de la marca Nectar of bio – Les Cosmétiques Design Paris AEMPS

Recomendaciones para los consumidores

Si has comprado este cosmético, busca el número de lote, que debe figurar en el cartonaje y en el envase del producto. Si dispones de alguna unidad del lote 1249999 del producto afectado, no lo uses y devuélvelo al punto de compra.

Además, la AEMPS pide que si se tiene conocimiento de algún efecto no deseado relacionado con el uso de este serum, se notifique al Sistema Español de Cosmetovigilancia utilizando NotificaCS, un portal que permite a los ciudadanos informar de efectos adversos relacionados con productos cosméticos

Por su parte, el distribuidor del producto también ha solicitado a los clientes que pudieran tener este producto en sus hogares que se abstengan de usarlo, indicándoles que pueden acercarse a su tienda más cercana para su devolución y abono.