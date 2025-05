Nueva cortina de humo de Mónica García: ahora improvisa un plan ELA tras no hacer nada desde que se aprobó la ley

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que trabajan con las asociaciones de pacientes con ElA, concretamente con ConELA, en el desarrollo de un "plan de choque" para que, a la espera la puesta en marcha de la Ley ELA, "puedan llegar aquellas medidas que son más urgentes" a todos los pacientes sin que tengan que preocuparse por la financiación.

"El resultado de la Ley va a tardar tiempo, y es verdad que son pacientes que no tienen ese tiempo. Estamos cerrando con ellos un plan de choque para que puedan llegar aquellas medidas que son más urgentes para que un paciente de ELA, cuando tenga que elegir si se tiene que hacer la tráquea, o no se tiene que hacer la tráquea, pues lo tenga que hacer esa decisión no en función de sus datos económicos. En ese plan de choque estamos trabajando y lo vamos a presentar muy pronto", ha señalado en una entrevista a RNE recogida por Europa Press.

García, que ha matizado posteriormente que espera que se presente antes del verano, ha recordado que, por el momento, la Ley tiene que seguir su curso. "La Ley no es otra cosa que apoyar a la Ley de Dependencia, que al final tienen que gestionar las comunidades autónomas para dar salida y dar agilidad a estos pacientes que tienen problemas a la hora de acceder a todas las ayudas de esa ley", ha concluido.

El Ministerio de Sanidad está trabajando para movilizar una dotación económica extraordinaria y entregarla "con urgencia, en las próximas semanas" a las comunidades autónomas, con el objetivo de mejorar la atención sociosanitaria de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en fase avanzada.

Esta medida fue anunciada por la diputada del PSOE Inés Plaza durante el debate en el Congreso de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Partido Popular para instar al Gobierno a financiar con máxima urgencia la Ley ELA, que finalmente fue aprobada por unanimidad.

La Ley ELA, aprobada el Congreso en octubre de 2024, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas. A pesar de su aprobación, la ley aún no cuenta con una dotación presupuestaria específica, lo que ha generado preocupación entre los pacientes y sus familias, informa Ep.