Suspendido el profesor que defendió a La Manada por criticar el escote de una alumna

El profesor adscrito a la Universidad de Santiago (USC) Luciano Méndez Naya, polémico por su defensa de La Manada y sus criticas a la víctima de la que asegura que disfrutó con la violación, ha sido denunciado de nuevo por su comentarios machistas hacia una alumna.

Al parecer, Méndez estaba dando clases de matemáticas en la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela cuando se dirigió a una de sus alumnas para recriminarle que su escote "casi dejaba ver un pezón" y decirle que mejor que se sentase en la última fila.

La joven abandono el aula y presentó una denuncia ante el decanato que ha sido trasladada al rectorado. Según los testimonios de los alumnos, el profesor dijo a la chica que no la expulsaba de clase pero que si quería seguir en las sillas de delante "mejor se tapase un poco". Ante esta actitud, la joven decidió marcharse del aula.

La alumna ha contado lo sucedido en redes sociales: "Me invitó a irme a las filas de atrás porque no podía estar en primera fila con el escote que llevaba. Además, me humilló instando a mis compañeros a que fueran a mirarme el escote y afirmando que yo podía hacer topless o enseñarle las tetas pero no en clase".