No abras este email, es una nueva estafa: podrían robar tus datos bancarios

Resultan incontables los nuevos métodos con los que los ciberdelincuentes pretenden engañar a la gente, ya sea vía telefónica o a través de un correo electrónico. Sin embargo, el fin es el mismo: robar los datos personales y bancarios de aquellos que pican. Algunos estafadores actúan aparentemente de manera servicial y amigable. Otros, en cambio, amenazan y tratan de asustar a la gente.

Los ciberdelincuentes no desaprovechan ninguna ocasión para llevar sus fraudes a cabo, ni si quiera en situaciones catastróficas como la que ha dejado el paso de la DANA. De hecho, la Asociación Española de Consumidores ha emitido un comunicado alertando sobre los intentos de estafa que se están produciendo ya en diferentes provincias de España. El método de actuación de estos estafadores incluye desde llamadas de teléfono hasta visitas a domicilios en las que solicitan donaciones "en nombre de entidades benéficas como Cruz Roja".

Se han recibido ya más de 73 llamadas en diferentes puntos de Valencia, Andalucía, Murcia y País Vasco. Para evitar este tipo de estafas es imprescindible que las donaciones se hagan únicamente a través de canales oficiales habilitados para la emergencia. Es recomendable también que ningún ciudadano realice ningún pago en su domicilio a supuestos voluntarios ni se respondan mensajes de desconocidos.

Si recibes este email, no lo abras

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) ha emitido una alerta de importancia media (nivel tres sobre cinco). Esta vez se trata de una campaña fraudulenta en la que los estafadores se hacen pasar por DHL, una empresa de mensajería.

"Estimado cliente, su paquete ha sido devuelto a la oficina de DHL, deberá abonar un coste de envío de 2,65 euros. Tiene 48h para recoger su paquete, de lo contrario, será devuelto a su remitente". Este es el texto que se incluye en este tipo de fraudes. Es así como acceden a los datos bancarios de las víctimas, llegando a apropiarse de grandes cantidades de dinero. "Si nos fijamos en la dirección del remitente, este no tiene ningún tipo de relación con DHL" explican desde el Incibe. Para dar más credibilidad a la estafa, los estafadores incluyen el logo original de la empresa y un enlace que simula pertenecer a DHL.

Para dar por finalizada la estafa, le pedirá al usuario ingresar todos los datos de su tarjeta (titular, número, fecha de expiración y código de seguridad). Seguidamente, aparecerá una pantalla en la que se asegurará que el pago es seguro. Después, recibirá un código a través de un SMS, que se debe ingresar para completar la transacción. Sin embargo, ya dará error. En ese momento, los ciberdelincuentes ya se han apropiado de tus datos personales y bancarios.

Qué hago si lo he recibido

En el momento que observes un correo electrónico de estas características en tu bandeja de entrada, márcalo como spam y elimínalo para no pulsar en el enlace ni por error. Sin embargo, si has caído en la trampa y has pulsado, ponte en contacto lo antes posible con tu banco para que tomen medidas como cancelar la tarjeta que has ingresado. Es recomendable también revisar los movimientos de la cuenta por si se ha efectuado o detectado algún pago que no tenga que ver contigo.

Qué es el phishing

El phishing es una técnica utilizada por los ciberdelincuentes que consiste en engañar a las personas haciéndose pasar por una empresa o servicio de confianza. El objetivo final es obtener nuestras contraseñas personales, hacerse con nuestro dinero o instalar malware en nuestro equipo. Los estafadores utilizan distintos canales para difundir este engaño: a través de correo electrónico, mediante SMS (smishing) o a través de llamadas telefónicas (vishing). Pero, aunque el canal varíe, la técnica para llegar a su objetivo final siempre es la misma: la suplantación de empresas de confianza para solicitar a la víctima realizar diferentes acciones y proceder al engaño.

Cómo actuar ante una estafa

Existen varias formas de actuación ante una estafa. Es imprescindible llevar todas a cabo para mantener nuestros datos personales a salvo.